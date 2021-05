Extra vlaggen gehesen op Scheveningse strand om te waarschuwen voor gevaar van de zee

'De zee maakt onze stad zo'n fijne plek om te wonen. Toch laten veel mensen zich nog verrassen door de kracht, kou en stromingen in zee', zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. 'Afgelopen jaar hebben onze lifeguards ruim 200 mensenlevens gered. Dit getal laat ook zien dat we het bewustzijn en de vaardigheden van badgasten moeten helpen vergroten.' De burgemeester wil dat doen via scholen, maar ook via hotels en horecaondernemers die hun gasten gaan voorlichten.

Directeur Titus Visser van de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) is blij met het initiatief van de gemeente. 'We zien nog veel te vaak strandbezoekers onnodig in de problemen komen. Men kent de risico's onvoldoende of onderschat deze. Thema's als leren zwemmen en publieksvoorlichting richting bezoekers van open water is een belangrijk onderwerp.'

Burgemeester Jan van Zanen hijst een van de extra vlaggen | Foto: Gemeente Den Haag

Komende jaren meer lifeguards

Het strandseizoen 2021 loopt formeel van 1 mei tot en met 30 september. Dit jaar heeft de veiligheidsregio zo'n 35 medewerkers beschikbaar als lifeguard en ook nog een groep in opleiding voor deze functie. Het aantal beschikbare lifeguards vanuit de veiligheidsregio neemt de komende jaren verder toe. Ook zijn er nog 105 vrijwillige lifeguards actief in de weekenden en in de zomervakantie.

