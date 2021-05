Maureen Koster op weg naar Tokio: 'Geen sprake van eerlijke strijd'

Ze kan het bijna niet meer opbrengen, het zoveelste rondje langs de Zegerplas. Waar Koster normaal in de winter de warmte én hoogte van Kenia opzoekt, moet ze nu noodgedwongen vooral haar meters maken langs het water in Alphen aan den Rijn. ‘Normaal ben ik in januari altijd een maand in Kenia, op hoogte. Nu ben ik vier weken op Tenerife geweest, met mijn hoogtetent. Dus ik sliep op hoogte en trainde op laagte. Dat heeft me wel heel erg goed gedaan.’

Maureen Koster in 2019 bij het NK atletiek in Den Haag | Foto: ANP

Misschien nog wel meer dan het trainingskamp en de warmte, mist de specialiste op de 5000 meter haar trainingsgroep en coach in het Verenigd Koninkrijk. 'Ik heb hen al heel lang niet gezien. Dat betekent dat ik veel alleen ben en dus ook alleen moet trainen. Dan is het moeilijker om echt heel diep te gaan in trainingen. Ik kwam mezelf wel een beetje tegen’, aldus Koster. ‘Een duurloopje langs de Zegerplas gaat wel, maar echt een keiharde baantraining in m’n eentje is fysiek en emotioneel wel lastig geweest.’

Ongelijk speelveld

Door de pandemie en de daarbij horende reisbeperkingen, vreest Koster dat er straks in Tokio geen sprake zal zijn van een gelijke strijd. 'Je kan nu wel naar Kenia gaan bijvoorbeeld, maar daar wil je echt niet in het ziekenhuis komen te liggen. Dus iedereen is beperkt tot het land waar ze zitten, waardoor sommigen wel op hoogte kunnen trainen en anderen niet. Dus ik denk niet dat er gelijke kansen zijn.'

De Spelen van Tokio worden voor Koster haar tweede Spelen, na de voor haar teleurstellend verlopen Spelen van Rio de Janeiro in 2016. 'Ik vond de Spelen daar niet leuk. Ik was te veel bezig met het behalen van een resultaat. Ik hoop dat ik nu meer kan genieten van de weg er naar toe.'

Limiet nog lopen

Helemaal zeker van Tokio is de Boskoopse atlete nog niet. Ze hoopt op 15 mei in Karlsruhe of op 29 mei in Nijmegen de limiet van 15.10 minuten te lopen.

