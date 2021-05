Delftse horecaondernemers moeten parkerende fietsers zelf wegsturen om terrassen open te houden

In eerste instantie leek het erop dat de horeca aan de Burgwal kon fluiten naar extra tafeltjes op straat. Vanwege een te hoge fietsparkeerdruk in de binnenstad wilde de gemeente de ruimte op straat gebruiken voor extra fietsparkeerplekken. En dus geen terrassen, terwijl andere gemeenten wel extra ruimte maakten. Horecaondernemers vreesden zonder terras financiële problemen. Ook startte de horeca een petitie die inmiddels ruim duizend keer is ondertekend.

Ondertussen is de gemeente Delft in gesprek gegaan met de horecaondernemers, om te kijken of er alsnog mogelijkheden zijn om terrasuitbreiding toe te kunnen staan. Tijdens het gesprek werd door de ondernemers aangeboden zelf een actieve rol te vervullen in het nemen van aanvullende maatregelen. 'Afgesproken is dat de ondernemers zelf zorg zullen dragen voor het actief verwijzen van de fietsers naar met name de Molslaan', schrijft het stadsbestuur. Daar moeten de fietsers dan hun fiets gaan stallen in plaats van op de Burgwal. De horecaondernemers moeten er dus voor zorgen dat er een veilige doorgang is in de straat.

Vergunning ingetrokken als afspraken niet worden nagekomen

Met die afspraak kan het stadsbestuur leven en verleent het een vergunning voor tijdelijk extra terrasruimte. 'Een effectieve inzet op een veilige doorgang en beheersbare fietsdruk vanuit de ondernemers is daarbij echter randvoorwaardelijk', aldus het college. Wanneer het de ondernemers niet lukt een veilige doorgang te waarborgen, wordt de vergunning ingetrokken.

Salman Shaikh van Cortado | Foto: Omroep West

'Wij zijn hier heel blij mee', zegt Salman Shaikh van koffiebar Cortado na het besluit van de gemeente. 'Eerst deed de gemeente moeilijk. Het is ook een krappe stoep met veel fietsers. De gemeente heeft ons verteld dat ze eerst veel mensen hadden om het fietsenprobleem te managen, maar nu vanwege bezuiningen niet meer. Dat moeten wij nu gaan doen met andere ondernemers.' Dat kost de horeca dan wel extra personeel. 'We hebben één medewerker extra om de doorgang veilig te houden', zegt Shaikh. 'Het is niet anders, we zijn vooral blij dat we weer mogen.'

