Stadsbestuur Gouda hakt knoop door: minder festivals in toekomst na klachten omgeving

Festivals zorgen voor blije gezichten, maar voor omwonenden is het soms toch even slikken. Zo ook in Gouda, waar een voormalig fabrieksterrein een aantal jaar geleden werd omgetoverd tot multifunctioneel terrein waar voor de coronatijd onder andere evenementen worden gehouden. Aan het aantal evenementen per jaar wordt na jarenlange discussie nu paal en perk gesteld.

De gemeente Gouda heeft na overleg met de organisatie van het burgerinitiatief GOUDasfalt en de omwonenden, die hinder ondervonden van geluidsoverlast, besloten een maximum aan het aantal evenementen te stellen. Het terrein met de oude fabriek werd in 2016 aangekocht door de gemeente Gouda.

Een groep bewoners mocht het terrein, op steenworpafstand van het centrum, exploiteren en maakte er een plek voor culturele activiteiten en evenementen van maken. De groep bewoners noemde zich GOUDasfalt en dat werd ook de naam van het terrein. Op het terrein hebben inmiddels diverse evenementen plaatsgevonden.

Geluidsonderzoek en gesprekken met betrokkenen

De buren van het terrein klaagden over geluidsoverlast en in 2019 oordeelde de rechter dat de gemeente de geluidsnormen voor het terrein niet goed had vastgesteld. Een lange discussie en onderzoeken volgden. Zo liet de gemeente akoestisch onderzoek doen bij de woningen rondom het terrein.

Ook ging de gemeente in gesprek met alle partijen. Het resultaat: het aantal dagen dat er grote festivals mogen plaatsvinden, wordt flink teruggeschroefd, van dertig naar acht per jaar. Het gaat dan om zogeheten categorie 1-evenementen, die onder de hoogste geluidsnorm vallen.

Ook grens aan kleinere feestjes

Het aantal dagen dat er evenementen in categorie 2 mogen plaatsvinden blijft hetzelfde: vijftien per jaar. Het gaat daarbij om foodtruckfestivals of theater. Het aantal dagen dat er muziek op terrasjes mag worden gedraaid op het terrein wordt wel verminderd. Daar was eerst geen grens aan, maar dat mag nu volgens de gemeente maar veertig dagen per jaar.

De gemeente schrijft dat het geen eenvoudige beslissing was. Zo is er volgens het stadsbestuur naast de kritiek van omwonenden in Gouda 'een breed gedragen wens' om evenementen mogelijk te maken. De veel ondertekende petitie 'Gouda danst op Goudasfalt' is daar het bewijs van, aldus het college.

Communicatie, testevenement en app met cijfers

Naast het terugschroeven van het aantal evenementen, is tijdige communicatie richting de omwonenden 'een belangrijk punt' voor de toekomst. Ook komen er vaste evaluatiemomenten tussen de gemeente, de omwonenden en de organisatoren. Bovendien is de ambitie om - na coronatijd - een testevenement te organiseren. Het eerdere geluidsonderzoek werd namelijk uitgevoerd ten tijde van de coronamaatregelen, en dus niet bij een echt evenement. Een 'real life' evenement kan dus nog tot andere inzichten leiden.

'Dan kan er meer inzicht ontstaan in hoe, binnen de gegeven geluidsnormen, de effecten hiervan buiten het terrein verder teruggebracht kunnen worden, in het belang van de omgeving. Dit kan overlast nog verder beperken en evenementen meer ruimte geven', schrijft de gemeente. 'Daarbij moet je tegelijkertijd actief meten met cijfers waarbij bijvoorbeeld omwonenden mee kunnen kijken via een webapplicatie.'

Organisatie blij: 'met respectvolle manier omgaan met omgeving'

De organisatie van GOUDasfalt zegt blij te zijn dat er in de toekomst nog steeds mensen kunnen blijven dansen op het terrein. 'Het is belangrijk om als organisatie rekening te houden met de omgeving en daar op een respectvolle manier mee om te gaan', aldus voorzitter Herman Ruiter. De organisatie zegt dat het maximaal aantal toegestane evenementen niet per se allemaal zullen plaatsvinden.

GOUDasfalt zal per evenement nog een eigen afweging maken tussen wat mag en wat in de praktijk wenselijk is. 'Daarbij spelen omwonenden een belangrijke rol.' De organisatie wacht het testevenement dan ook af 'om in de praktijk uit te zoeken wat er echt in redelijkheid mogelijk is'.

