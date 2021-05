DI-RECT sluit Haags Bevrijdingsfestival af vanuit Madurodam: 'Dit brengt dingen mooi samen'

Organisator Robert Jan Rueb is blij dat de Haagse band een uur lang gaat optreden, maar had de band liever voor een hossende menigte gezet. 'We hadden gehoopt dat we op het Malieveld terecht hadden gekund', zegt hij tegen Den Haag FM. 'Maar dit is een prima alternatief. We zijn in ieder geval blij dát we weer een Bevrijdingsfestival kunnen houden, want vorig jaar zat het er niet in.'

Het bevrijdingsfestival is een evenement dat jaarlijks op 5 mei op diverse locaties in Nederland wordt gehouden. Vorig jaar werd het festival helemaal afgelast vanwege de coronapandemie. Het Haagse Bevrijdingsfestival is ook dit jaar niet op het Malieveld, maar digitaal vanuit poppodium PAARD. Vanaf daar wordt – ook zonder publiek – van 13.00 tot 22.00 uur live uitgezonden. Onderdeel van deze negen uur durende festivalshow is het concert van een uur door DI-RECT live vanuit Madurodam.

Madurodam als decor voor DI-RECT is niet per toeval gekozen. De miniatuurstad is vernoemd naar George Maduro, een verzetsheld die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in een concentratiekamp, vlak voor de bevrijding. Zijn ouders hebben een startkapitaal beschikbaar gesteld om Madurodam te bouwen, wat zij zien als monument voor hun enige zoon.

Spelen op plekken waar je normaal niet speelt

De band heeft er zin in om op deze bijzondere locatie te spelen. 'Deze tijd brengt ook leuke dingen met zich mee, dat je op andere plekken kunt spelen dan waar je normaal speelt', zegt leadzanger Marcel Veenendaal. 'En Madurodam is een monument ter nagedachtenis aan die verzetsheld, George Maduro. Dat brengt de dingen mooi samen.'

Den Haag FM ging met DI-RECT alvast langs op de locatie:

