VIDEO: Huis onbewoonbaar na brand in Den Haag

Rond 01.00 uur werd de brand ontdekt. Die was ontstaan in een slaapkamer op de derde etage van de portiekwoning in de wijk Laakkwartier. De vlammen sloegen uit de woning.

In totaal werden zeven huizen ontruimd. Vanochtend waren de huizen alweer bewoond. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Wel is bekend dat het niks te maken heeft met de stoppenkast, deze is nog volledig in takt. De brand is waarschijnlijk in een slaapkamer ontstaan, daar waar de schade het grootst is.

Deur naar slaapkamer waar de brand lijkt te zijn ontstaan | Foto: Omroep West

Net verbouwd

De eigenaar, die vanmorgen ter plaatse was verteld dat hij de woning recent heeft laten verbouwen. Het huis was voorzien van een nieuwe CV, een nieuwe badkamer en WC, en nieuwe kozijnen. 'Deze kan ik nu allemaal gelijk weer laten vervangen', vertelt de eigenaar. De man, die zelf overigens niet in het pand woont, is wel opgelucht dat de brand niet is doorgeslagen naar andere woningen. 'Met zo'n grote brand is het een wonder dat er bij de buren geen schade is aangetroffen.'

De schade in de nieuwe badkamer is groot, ondanks dat de vlammen hier niet zijn geweest. | Foto: Omroep West

Geen gehoor van de bewoners

De eigenaar heeft de bewoners van het pand nog niet gesproken. 'Ik heb niks van ze gehoord en heb ook geen idee waar ze momenteel zijn', aldus de man. Of de mensen er nadat het huis weer bewoonbaar is nog gaan wonen is ook niet duidelijk.