Brood ziet vertrouwen toenemen: 'Er zijn weleens gekkere dingen gebeurd in het voetbal'

'De afstand is groot, maar er zijn weleens gekkere dingen gebeurd in het voetbal', reageert ADO Den Haag-trainer Ruud Brood glunderend na de 3-2 thuisoverwinning op Feyenoord. Voor het eerst sinds 19 januari 2020 werd een wedstrijd op Haagse bodem winnend afgesloten. 'Dit geeft vertrouwen.'

Bijna leek het erop dat ADO Den Haag in het seizoen 2020-2021 nul keer een thuiswedstrijd zou winnen. Toch werd Feyenoord in de een-na-laatste thuiswedstrijd van het seizoen met 3-2 verslagen, een stunt.

'We hebben het goed gedaan en durfden te voetballen', reageert Brood na afloop. 'We stonden georganiseerd en anticipeerden goed op het spel van Feyenoord. Je ziet ook bij de doelpunten dat het vertrouwen toeneemt. Ik zag een over mijn lijk-mentaliteit.'

'We blijven realistisch, want de afstand is groot'

Met twee doelpunten was Nasser El Khayati tegen Feyenoord de grote man die betrokken was bij behoorlijke combinaties. 'Het geloof nam toe toen we op voorsprong kwamen', vertelt de trainer over het spel van zijn ploeg. 'Voorheen hebben we ook wedstrijden goed gespeeld, maar vergaten we te scoren. Als we eerder overwinningen hadden gepakt, hadden we meer vertrouwen. Deze overwinning komt eigenlijk te laat.'

Volgende week zondag gaat de ploeg van Brood op bezoek bij PEC Zwolle, waar het opnieuw moet zien te winnen. Met de eventuele terugkeer van Peet Bijen en Daryl Janmaat krijgt ADO misschien meer mogelijkheden achterin. 'De concurrentie heeft het laten liggen en er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal. We blijven realistisch, omdat de afstand groot is. We blijven alles geven.'

