Naturalis vraagt om foto's van meerkoetnesten om plasticgebruik te onderzoeken

Hiemstra laat aan het NOS Jeugdjournaal zien wat hij allemaal in een nest van een meerkoet heeft gevonden. 'Je ziet hier prachtig wat er allemaal voor geks in zit. Een sausbakje, maar ook een mondkapje is tegenwoordig heel populair in de gracht. Achterin zit een fietslampje. Je kunt het zo gek niet bedenken of de meerkoet kan er een nest van maken.'

Maar waarom doet de meerkoet dat? Dat is de grote vraag die Hiemstra graag wil beantwoorden. 'Vroeger bestond een nest uit de waterplant riet, maar nu hebben we nest gevonden met daarin 53 plastic rietjes', legt hij uit. 'Maar of dat het nou een vervanging is van natuurlijk materiaal of dat hij juist specifiek op zoek gaat naar het plastic omdat het zo sterk is, dat is iets wat we niet weten.'

Mysteries oplossen

Zo wil Hiemstra bijvoorbeeld graag weten of het een probleem van de steden is of dat het overal speelt. 'In de stad is weinig begroeiing, maar hoe zit het door het hele land? Is het nu een probleem van in de steden en is het op het platteland veel minder? Dat weten we dus niet.'

Daarom is de Leidse bioloog een onderzoek begonnen, waarbij iedereen kan helpen. 'Ik heb maar twee ogen, dus ik heb heel veel andere mensen nodig door het land die het leuk vinden om een nest van de meerkoet te fotograferen en op te sturen naar Naturalis. Als mensen dat naar ons opsturen en wat informatie erbij meesturen dan kunnen wij hopelijk wat mysteries oplossen.'

