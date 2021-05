El Khayati aan het rekenen geslagen: 'Negen punten is realistisch'

Nasser El Khayati denkt dat ADO Den Haag na de 3-2 thuisoverwinning op Feyenoord nóg drie overwinningen kan boeken. Of het genoeg is, weet hij niet. Maar de middenvelder ziet de concurrentie niet nog twee keer winnen. 'Ik geloof er echt in.'

El Khayati stal zondagmiddag de show op de Haagse grasmat. ADO mag met anderhalf been dan al in de Keuken Kampioen Divisie staan, eventuele degradatie werd uitgesteld.

'Feyenoord was op papier de lastigste tegenstander van de laatste vier wedstrijden', reageert de spelmaker na afloop. 'We krijgen nu nog PEC Zwolle, Willem II en FC Twente. Die kunnen we allemaal pakken.'

'Als er kans is, is er kans'

El Khayati denkt daarom dat het behalen van plaats zestien nog realistisch is. 'Als wij negen punten pakken, halen we misschien de play-offs. Dat zou al geweldig zijn. Of het genoeg is?', vraagt hij zich hardop af. 'We zijn afhankelijk van andere ploegen, maar als er kans is, is er kans.'

'Vooraf vroeg ik mij af wat ik de groep kon brengen en wat ik in eigen hand heb', vervolgt de middenvelder zijn verhaal. 'We moeten gewoon lekker voetballen en de stand vergeten. We spelen niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze toekomst, familie, supporters en ons brood. We moeten wel.'

Resterend programma van ADO Den Haag:

09/05 PEC Zwolle – ADO Den Haag

13/05 ADO Den Haag – Willem II

16/05 FC Twente – ADO Den Haag

