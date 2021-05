Martijn Balster stelt zich kandidaat als lijsttrekker van de Haagse PvdA

Martijn Balster wil volgend jaar maart met de gemeenteraadsverkiezingen weer lijsttrekker van de PvdA in Den Haag worden. Hij heeft zich maandag kandidaat gesteld. De Haagse wethouder Wonen, Wijken en Welzijn was vier jaar geleden ook lijsttrekker van zijn partij. Balster: 'Ik heb ongelooflijk veel energie om samen met al onze leden te knokken voor een eerlijke stad.'

Balster (40) loopt al flink wat jaren mee bij de PvdA, zowel landelijk als lokaal. Hij was een aantal jaren fractiemedewerker in de Tweede Kamer en was van 2014 tot eind 2019 raadslid en fractievoorzitter in Den Haag. Daarna werd hij wethouder op het Haagse stadhuis. Balster: 'Voor de volle honderd procent heb ik me de afgelopen tijd ingezet voor betaalbare huisvesting, het aanpakken van malafide huisbazen en het opknappen van wijken', zegt Balster.

Balster verwijst bij zijn kandidaatstelling naar afgelopen zaterdag 1 mei, de Dag van de Arbeid. 'Zaterdag hees ik in alle vroegte de rode vlag, bij het monument van Troelstra', zegt Balster. 'Dat is het moment om te kijken naar de resultaten van de sociaaldemocratie. Vandaag is het tijd om vooruit te kijken.'

Hardste schreeuwers

Hij maakt zich zorgen over de verdeeldheid in de stad. 'Als onze stad nog verder opschuift naar rechts wordt onze woningmarkt overgenomen door beleggers, onze democratie gedomineerd door de hardste schreeuwers, onze buurtzorg voor ouderen en jongeren wegbezuinigd. Waar is de mens in dat verhaal? Het is tijd voor een stevige linkse vuist. Dat kan alleen als we de verdeeldheid tegengaan, anders valt onze stad ten prooi aan populisme en eigenbelang.'

Balster was in 2018 ook al lijsttrekker van zijn partij. Hij moest daarvoor de strijd aan met toenmalig wethouder Rabin Baldewsingh. Balster won de lijsttrekkersverkiezing met overtuiging: hij kreeg zestig procent van de stemmen van de partijleden. Maar de gemeenteraadsverkiezingen verliepen onder de leiding van Balster dramatisch. De PvdA halveerde en kwam uit op drie zetels. Daardoor vielen de sociaaldemocraten voor het eerst in vele jaren buiten het Haagse college van burgemeester en wethouders en werden veroordeeld tot de oppositiebanken.

Corruptie

Maar in het najaar van 2019 ontstonden er voor de PvdA nieuwe kansen. Het college van Hart voor Den Haag/Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks viel uiteen doordat het Openbaar Ministerie de voormalige Groep de Mos-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui verdenkt van corruptie. De PvdA sloot zich samen met het CDA aan bij VVD, D66 en GroenLinks en vormde daarmee de nieuwe coalitie. Sindsdien is Balster wethouder.

Volgens Balster heeft de PvdA door terug te keren in het college en een 'links coalitieakkoord te sluiten' het verschil gemaakt. Balster: 'Ik vond het ongelooflijk moeilijk in 2018 om te zien dat de wijkaanpak om zeep werd geholpen, dat buurthuizen gesloten moesten worden en er bijna geen betaalbaar huis meer werd gebouwd. Tot overmaat van ramp werd de stad in een corruptieschandaal gestort en viel het college. Gelukkig hebben we dat achter ons gelaten. De PvdA heeft na een lastige tijd verantwoordelijkheid genomen, de scherven opgeveegd en grote stappen gezet in de richting van een eerlijke stad.'

Partijleden

De partijleden van de PvdA moeten zich nog uitspreken over de kandidatuur van Balster. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.