'Sluiting Mall of the Netherlands was zaterdag heel dichtbij'

Er moesten zaterdag diverse maatregelen worden genomen om alles in goede banen te leiden bij het nieuwe winkelcentrum. Parkeergarages gingen dicht om er maar voor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen konden houden. 'Ik heb mij zeker zorgen gemaakt om de situatie', vertelt Tigelaar in West Wordt Wakker op Radio West.

De burgemeester heeft daarom constant contact gehouden met de medewerkers in de Mall. 'We hebben verschillende scenario's klaarliggen voor als het druk is. Zo werd het verkeer omgeleid naar andere parkeerplekken, zodat mensen van verschillende kanten het winkelcentrum in komen, in plaats van allemaal via dezelfde ingang', zo legt hij uit.

Altijd veilig gebleven

Toch zijn er maar een beperkt aantal maatregelen die genomen kunnen worden. 'Er zijn nu eenmaal pieken dat het te druk is op een zaterdag', zo blikt Tigelaar terug op het weekend. 'Dat is niet de hele dag door, maar als tijdens zo'n piek blijkt dat de maatregelen niet werken, dan blijft er maar een ding over en dat is sluiting van het geheel. Voor de ondernemers probeer je daar natuurlijk weg te blijven, maar als de druk zo groot is zoals afgelopen zaterdag dan komt het moment dat we de boel moeten sluiten redelijk dichtbij.'

Niet alleen in het winkelcentrum in Leidschendam-Voorburg was het druk, ook de gemeente Leiden riep mensen zaterdagmiddag op om niet meer naar het centrum van de stad te komen. Toch was het volgens centrummanager Gijs Holla hier niet te druk. 'We hebben vier categorieën qua drukte afgesproken, dit was de één-na-hoogste. Dan roepen we op om niet meer te komen. Maar dat wil niet zeggen dat het al te druk was. Het is altijd veilig gebleven in onze stad.'

Geen goed antwoord

Holla geeft toe dat het moeilijk is om het winkelen echt in goede banen te leiden. 'Het is voor ons allemaal lastig om op een goede manier open te gaan. Niemand heeft hier echt een goed antwoord op', legt de centrummanager uit. 'Heel veel mensen zijn er aan toe om weer te gaan winkelen. Dat maakt de handhaving ook heel lastig.'

Ook de burgemeester uit Leidschendam-Voorburg merkt dat mensen graag weer gaan shoppen. 'Je ziet dat zodra er weer wat meer kan, dat iedereen dat ook direct wil. Terwijl de situatie helemaal nog niet zo is dat we van het winkelen al weer een uitje kunnen maken. Daarom blijven we benadrukken dat mensen niet met grote groepen vrienden of met het hele gezin naar de Mall moeten komen, maar alleen moeten gaan.'

Niet gelijk naar het strand

Tigelaar hoopt dat de drukte in de winkelgebieden minder wordt zodra er meer versoepelingen komen. 'Mensen hebben nu nog geen andere keuze. De dierentuin is nog niet open en ze kunnen ook niet naar het museum. Daar komt bij dat het weer wat minder was, dus mensen gaan ook niet gelijk naar het strand. Dus kiezen ze voor de winkels. Dat maakt de huidige situatie ook zo lastig.'

De burgemeester roept het kabinet dan ook op om met deze situatie rekening te houden. 'Blijf dit soort zaken afwegen', zo benadrukt Tigelaar. 'Bij versoepelingen denken mensen dat alles weer kan. Maar het is nog niet normaal. Er mogen nog steeds maar een beperkt aantal mensen een winkel in. Hierdoor ontstaan er rijen buiten, waardoor het extra druk wordt in de openbare ruimte.'

Ruimte genoeg

Holla herkent het beeld van de Mall of the Netherlands en roept mensen ook op om op een rustiger moment naar het Leidse centrum te komen. 'Als je naar de binnen van Leiden wil komen, wat ik heel goed kan begrijpen, kom dan niet op zaterdagmiddag. Op andere momenten is er ruimte genoeg en hoef je ook niet in de rij te staan om je aankopen te kunnen doen.'

Tigelaar sluit zich hier onmiddellijk bij aan. 'Mijn oproep is niet alleen gericht aan het kabinet, maar ook aan de mensen in de omgeving. Je kunt nu eenmaal nog niet vrij winkelen. Dus denk goed na voor je naar de winkel gaat.'

LEES OOK: Extra maatregelen in Mall of the Netherlands tegen drukte: 'Doe alleen noodzakelijke boodschappen'