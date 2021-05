Westlandse wielrenners door het dolle: 'Als de Tour hier rijdt, staat het hele Westland op z'n kop'

Wie het Westland zegt, denkt meestal aan bloemen en tomaten. Maar wielrennen hoort toch ook echt in dat rijtje thuis. De liefde voor de sport is diep verankerd in de gemeente en daarom willen de fietsfanaten ook niets liever dan dat de Tour de France in 2024 of 2025 tussen de kassen door rijdt. 'Als de Tour de France echt hierheen komt, dan staat het hele Westland op z'n kop', zegt amateurwielrenner Ron de Raaij.

'Dan kleurt het Westland al wekenlang helemaal geel', beaamt ook Marco Vijverberg, voorzitter van profronde Westland, de voormalig Wateringse wielerronde. 'Een beetje Westlander heeft niet één, maar drie fietsen in de schuur. En op zondag moet je als automobilist gewoon uitkijken voor de vele fietsers. Het heeft te maken met het Westlandse cultuurtje.'

'Hard werken, samen sporten, en daarna met elkaar het terras op', legt Ron de Raaij uit. Elke dinsdagavond en zondagmiddag heeft hij zo'n wielrenmoment met zijn negen fietsmaatjes. 'Er zijn hier zoveel wielrenploegjes, het leeft heel erg. We zouden het fantastisch vinden als de Tour hier echt doorheen gaat rijden.'

Westland op de kaart zetten

Ook oud-profwielrenner Leo van Vliet is door het dolle heen. Van Vliet, die in 1979 een etappe in de tour won, woont inmiddels in Amsterdam, maar is geboren en getogen in Honselersdijk. 'Ik zou het toch wel heel bijzonder vinden hoor, als de Tour door mijn eigen streek gaat rijden.' Wat er volgens hem zo bijzonder is aan de Tour? 'De Tour is de Tour, het is magisch.'

Dat hij in 2024 of 2025, áls de Tour tussen de kassen doorrijdt, in het Westland te vinden is, staat vast. 'We moeten dan Westland op de kaart zetten. Laten zien dat we de streek van de harde werkers zijn, van de tomaten en bloemen. En dat er hier ook etappewinnaars vandaan komen: Leo Duyndam, Gerrit Solleveld en ik. We moeten laten zien waarom de Tour belangrijk is voor het Westland, en het Westland voor de Tour.'

