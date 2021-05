Oud-ADO-speler Tscheu La Ling trekt voorstel aan United Vansen in

Al lange tijd zingt de naam van Ling rond als het gaat om de overname van de aandelen in de club. Telefonisch laat de oud-international weten: 'Ik heb inderdaad een bod neergelegd bij UVS, maar dat bod heb ik afgelopen weekend weer ingetrokken.' Over het hoe en waarom wil Ling verder niets kwijt. Duidelijk is wel dat hij voorlopig geen rol meer speelt in de overnameperikelen. Mogelijk keert hij terug als de deurwaarder de aandelen gaat verkopen.

De naam Ling werd al eerder genoemd in combinatie met ADO Den Haag. Al in 2006 zou de Hagenaar ADO op de een of andere manier willen helpen. Bovendien wilde Martin Jol eind 2020 in zijn rol als technisch adviseur Ling bij de club betrekken. Ling zag een rol bij ADO destijds niet zitten. Ook heeft hij eerder in het tijdperk van Wang contact gezocht om ADO over te nemen.

Liever een Nederlandse of Haagse groep

Nu ADO een beroep heeft gedaan op de WHOA en de potentiele koper van de aandelen World Soccer Holding een stap terug heeft gedaan, is de vraag wie de club dan gaat overnemen. Vanuit meerdere kanten krijgt Omroep West berichten dat de Nederlandse aandeelhouders van ADO (de Vereniging HFC als de Stichting Toekomst ADO) een uitgesproken voorkeur hebben voor de overname door een Nederlandse/Haagse partij.

De naam van spelersmakelaar Rob Jansen en oud-directeur John van Ringelenstein zingen al een tijdje rond. Zij zouden een plan in de kast hebben liggen om van ADO weer een gezonde en stabiele club te maken. Daarbij is de hulp van de gemeente een vereiste.

