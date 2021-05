Mieke (85) uit Leidschendam: 'Al mijn vrienden zijn dood of dement'

Ruud kent mevrouw Kniest nu zes maanden en mag haar Mieke noemen. Mieke is 85 jaar en alleenstaand. Ze heeft geen kinderen en haar oudere broers zijn overleden. Haar man is er ook niet meer. 'Ik denk nog veel aan hem', vertelt ze. 'Het was zo’n goede man. Op mijn slechte momenten kijk ik naar boven en vraag ik of hij mij komt halen.'

Mevrouw Kniest heeft een waslijst aan medische klachten, waardoor ze zich niet meer vrij kan bewegen. 'Ik heb baarmoederhalskanker gehad, heb een zenuwaandoening aan mijn handen en benen en ben op mijn stuitje gevallen, waar ik nog altijd last van heb', vertelt ze. Doordat mevrouw Kniest een stoma heeft, kan ze ook niet lang de deur uit. 'Mijn dagen zijn allemaal hetzelfde. Ik kijk televisie, doe spelletjes op mijn iPad en ik heb een hulp die mij twee keer per week helpt met douchen', vertelt ze. Mevrouw Kniest mist het ook om te kunnen telefoneren. 'Ik ben bijna doof, waardoor bellen gewoon niet goed meer lukt.'

Ruud drinkt iedere week koffie met mevrouw Kniest



Geen bezoek van familie

Een half jaar geleden werd Ruud aan mevrouw Kniest gekoppeld. Via zijn vrijwilligerswerk bij Buddy Netwerk, bezoekt hij wekelijks chronisch zieken en eenzame ouderen. 'Eenzaamheid speelt een grote rol', zegt Ruud. 'Zeker in coronatijd komen veel ouderen niet meer buiten. Familieleden raden dat vaak af.' Ook ziet Ruud vaak gebeuren, dat zoon en dochters hun ouders weinig bezoeken. 'Ze hebben allemaal drukke levens en soms ook kleine kinderen. De personen die ik bezoek, neem ik vaak mee naar buiten voor een wandelingetje. Hun eigen kinderen nemen daar vaak de tijd niet meer voor', zegt hij.

Met mevrouw Kniest maakte Ruud ook weleens een wandeling. 'Maar nu haalt ze het stukje naar de brievenbus niet eens meer', zegt Ruud. Hij verbaast zich er vaak over dat ouderen zoals mevrouw Kniest nog altijd zelfstandig wonen. 'Zij is dan blijkbaar nog 'te goed' om verzorgd te worden in een tehuis. Maar wat is het voor leven als je altijd maar binnen zit?' Tot voor kort kwam de buurvrouw van mevrouw Kniest bijna dagelijks bij haar langs. 'Dat gaat minder worden, want zij is nu zelf ook ernstig ziek en kan het niet meer opbrengen.' Ruud maakt zich daar zorgen over. 'Ze heeft alleen mij nog. Ik gun haar zoveel meer.'

Geen zielig oud wijfie

Mevrouw Kniest vindt het leuk om Omroep West op bezoek te hebben. Ze heeft voor de verslaggever een tompouce in huis laten halen en haar mooiste pakje aangetrokken. 'Ik kan mijzelf wel zielig vinden, maar wat schiet je ermee op?', zegt ze. 'Ik probeer te denken aan de leuke dingen die er geweest zijn in mijn leven. Het laatste wat ik wil is een chagrijnig oud wijfie worden.'