Ratten in Hillegom spelen in de woonkamer: 'Gevaar voor volksgezondheid'

Toen ze naar buiten liep zakte ze door haar terras. Daaronder zitten gaten en gangen. Drie maanden woont ze nu in het Olympiakwartier. Toen ze de tuin nader inspecteerde kwam ze erachter dat er een heel gangenstelsel aan holen in haar gras verscholen lag. Woelratten, muizen of bruine ratten. Ze weet niet precies wat het zijn, maar dat zij niet de enige bewoner is van het voor haar nieuwe appartement weet ze inmiddels wel.

Trillend zit ze op haar stoel voor de televisie als ze geluiden uit haar meterkast hoort komen. Met een bevende hand maakt ze filmpjes van de beesten die onder de deur vandaan komen. Nadat Wil haar belevenissen met de ratten op social media plaatst krijgt ze veel reacties en tips van mensen die met haar meeleven. Zo krijgt ze bijvoorbeeld de tip om de gaten in haar meterkast te vullen met staalwol. Met angst en beven geeft ze hieraan gehoor. Helaas vindt het ongedierte andere wegen om bij haar binnen te komen: ze vreten nu aan het purschuim. 'Daar ben ik dus ook niet blij mee, want er is dus toch nog leven in de brouwerij.'

Vier ratten in de val

Swart belt met een bestrijder die vallen komt plaatsen. Binnen twee dagen vangt ze hiermee vier ratten. Een andere bestrijder zegt niet met haar in zee te willen gaan. Het heeft volgens hem geen nut om dit particulier aan te pakken, want dan blijven buren er last van hebben. Buurman Nico Mooijman ziet geregeld ratten in de buurt. 'Bruine ratten zijn het, die heb ik twee jaar geleden al ontdekt hier. Pas geleden liepen ze nog door mijn achtertuin en twee andere buurmannen zien ze ook gewoon lopen. Eentje durft zelfs de schuifpui niet meer open te zetten.'

Mooijman denkt dat de oplossing kan zitten in het niet meer voeren van de vogels. 'Dan denk je een pindakaaspotje ophangen aan de muur veilig kan, maar die ratten lopen gewoon tegen de muur op, ze lopen zelfs over waslijnen heen.' Ook is het belangrijk dat mensen hun tuinen goed bijhouden. 'Bijvoorbeeld hedera die tot dertig centimeter boven de grond uitgroeit, dat zijn ideale nestelplekken', aldus Nico Mooijman.

Huisjes met vogelvoer

Ook Wil Swart steekt hand in eigen boezem: 'Ik ben zelf ook de fout ingegaan toen ik hier kwam wonen want ik had allemaal huisjes gekocht en voer. Ik denk dat we daar maar mee moeten stoppen want de vogeltjes hebben het helemaal niet nodig nu, die worden misschien wel dood gevoerd. Zelf heeft ze al het voer uit haar tuin gehaald. Ze denkt echter niet dat dit genoeg is. 'Ik hoop dat de gemeente iets gaat doen.'

Wil Swart neemt een aantal keer contact op met de gemeente, maar vangt bot omdat het een koopappartement betreft en daarmee is het haar eigen verantwoordelijkheid om ongedierte buiten te houden.

Zelf vindt ze het een zaak voor de gemeente, of zelfs voor de GGD: 'want het is een gevaar voor de volksgezondheid.'

Problemen niet nieuw

'Er zijn eerder problemen geweest in de betreffende wijk', zegt de gemeente in een schriftelijke reactie. 'Toen is de watergang opgeschoond door de etensresten te verwijderen. Ook hebben bewoners het dringende advies gekregen om geen vogels meer te voeren, dus ook geen etensresten neer te gooien.'

'De gemeente is voornamelijk verantwoordelijk is voor het bestrijden van ratten in de buitenruimte. Ratten die aanwezig zijn op particulier terrein vallen onder de verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Als er echter sprake is van een plaag, en daardoor de volksgezondheid in het gevaar is, dan heeft de gemeente de coördinerende taak om de plaag te bestrijden', aldus communicatiemedewerker Willemijn Favier namens de gemeente Hillegom.

