Gehate windmolen achtervolgt voorgedragen wethouder: 'We zijn boos op die man'

Wanneer een wethouder wordt voorgedragen door een partij, is het aan de gemeenteraad om te besluiten of de kandidaat wordt aangesteld. Vrijwel altijd wordt er ingestemd met de voordracht. Dat gebeurt wanneer een meerderheid van de gemeenteraad voor stemt. Baldewsingh kan bij voorbaat in ieder geval niet op de tien stemmen van oppositiepartij GBLV rekenen. In totaal heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg 35 zetels. Halverwege mei gaat de raad over de voordracht stemmen.

De een-na-grootste partij in de gemeente, coalitiepartij VVD (acht zetels), kan nog niet zeggen wat het gaat doen. 'Het is nu reces. We moeten het in de fractie eerst nog bespreken. We kijken in ieder geval áltijd kritisch naar een voordracht', laat fractievoorzitter Louise Kortman weten.

'We zijn het niet vergeten'

De bewoners van de huizen waar de windmolen pal naast staat, waren in ieder geval niet blij toen ze de naam Baldewsingh hoorden vallen als voorgenomen wethouder. 'Dat kwam wel even binnen als een mokerslag', zegt Anyo Koomen namens de bewonersvereniging.

'Hebben ze daar helemaal niet over nagedacht? Ze weten hoe boos we zijn geweest over de komst van de windmolen. Baldewsingh was toen heel bot. Hij wilde niet met de bewoners praten. Dat zijn we echt niet vergeten.'.

Een windmolen | Foto: ANP

Volgens Koomen heeft de buurt 'enorme last' van de windmolen. 'Hij staat veel te dichtbij: 375 meter van de woningen af. Hij maakt enorme herrie. Vooral 's nachts horen we hem heel erg. Dat is een drama, het stoort ons in ons slapen. Het is hier nooit stil.'

Mocht Baldewsingh wethouder worden, dan hoeft hij niet langs te komen voor een goed gesprek, stelt Koomen gedecideerd. 'We zijn zo boos op die man. Hij heeft ons destijds voor gek verklaard. Hij hoeft niet meer te komen praten na vijf jaar. Hij is hier volgens ons absoluut niet welkom.'

Baldewsingh wacht procedure af

Baldewsingh wil zelf niet inhoudelijk reageren op het standpunt van GBLV of de bewoners. 'Ik wacht gewoon de procedure van de benoeming af.' De fractie van de PvdA wilde ook nog niet reageren.

De vacature als PvdA-wethouder kwam vrij nadat Nadine Stemerdink op 22 maart aankondigde te vertrekken. Zij wordt burgemeester in Voorschoten, waar ze op 17 mei zal worden benoemd. Op 26 april maakte de PvdA in Leidschendam bekend Baldewsingh als wethouder voor te dragen.