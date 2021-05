Potentiële koper ADO teleurgesteld en doet stap terug

Investeringsmaatschappij World Soccor Holdings (WSH) is niet blij met het beroep dat ADO Den Haag doet op een speciale wet om het voortbestaan zeker te stellen. WSH zegt dat deze stap genomen is vlak nadat zij duidelijk hadden gemaakt ADO voor het grootste deel uit de financiële problemen te kunnen helpen.

De geldnood bij ADO is zo hoog dat de club verwacht binnenkort niet meer aan de financiële verplichting kan voldoen. Om faillissement te voorkomen heeft de club maandag bescherming gezocht bij de WHOA. Dat is een speciale wet die sinds begin dit jaar geldt, en is bedoeld voor bedrijven die in principe winstgevend zijn, maar genekt dreigen te worden door een enorme schuldenlast. ADO Den Haag denkt via deze wet de toekomst zeker te kunnen stellen.

WSH is daar minder optimistisch over. Vooral omdat het bedrijf zegt zelf een min of meer pasklare oplossing te hebben. 'Wij zijn teleurgesteld dat ADO niet nog een dag wilde wachten op wat wij hen zouden presenteren, ondanks dat wij deelden dat we een getekende overeenkomst met UVS hebben en wij in grote lijnen meedeelden hoe onze oplossing er uit zag', aldus een woordvoerder.

De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben. Door hun schulden te reorganiseren, kunnen deze bedrijven door. Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen een akkoord was wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Wanneer één schuldeiser of aandeelhouder dwarslag, kon dit leiden tot een faillissement. Nu is het zo dat partijen die niet met het akkoord hebben ingestemd, toch aan het akkoord kunnen worden gebonden. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd.

2,1 miljoen en een getekend contract

De Amerikaanse investeerder zegt dat door het inroepen van die WHOA-procedure de toekomst voor ADO enkel onzekerder is geworden. De woordvoerder: 'Daarentegen zou WSH onmiddellijk na een akkoord met ADO de 2.1 miljoen Euro overmaken zodat zij aan haar salarisverplichtingen kon voldoen, en was zij erin geslaagd om de achtergestelde lening van UVS over te nemen, wat ook onmiddellijk in de club kon worden geïnjecteerd, waardoor de schuld gelijk 3.6 miljoen zou teruglopen.'

WSH zegt nu te hopen dat 'het bestuur, de spelers, het personeel en de fans hieruit kunnen komen' en wenst ADO vooralsnog enkel 'het allerbeste'.