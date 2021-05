Zoekactie in Noordzee bij Katwijk afgeblazen, mogelijk vermiste zwemmer is terecht

KATWIJK -

In de Noordzee bij Katwijk is dinsdag gezocht naar een mogelijk vermiste zwemmer. Vanaf het strand zag iemand een man in zee. 'Die persoon is later uit het zicht verdwenen', laat een woordvoerster van de Kustwacht aan Omroep West weten. 'Het was dus niet zeker of er iemand vermist werd, maar we konden het ook niet uitsluiten.'