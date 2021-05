Kijk hier de Nationale Kinderherdenking terug

In verband met de coronamaatregelen vond de Nationale Kinderherdenking (NKH) voornamelijk online plaats. Zo konden kinderen thuis vanuit het hele land deelnemen. De herdenking was opgebouwd uit de vaste onderdelen, waaronder de twee minuten stilte, de kranslegging, het eerbetoon en korte verhalen van toen en nu.

'Nu we door de coronacrisis, en kinderen al helemaal, vóelen wat het is om beperkt te worden in onze vrijheid, ligt het dichter bij ons dan ooit om in de aanloop naar 4 mei stil te staan bij vrijheid, oorlog en conflict', zegt luitenant-generaal Martin Wijnen, voorzitter van de Nationale Kinderherdenking. 'We vertellen daarom de verhalen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog aan de toekomstige generatie, nu dat nog kan. We geven kinderen een hoofdrol in de uitvoering van het herdenken. De NKH is van, voor en door kinderen.'