Leidenaar die vastzit voor campingmoord Drenthe 'schoot uit zelfverdediging'

Veel wil de advocate nog altijd niet kwijt over de zaak. 'Wat ik wel kan zeggen is dat mijn cliënt zelf geen wapen heeft meegenomen naar de camping. Dat had het slachtoffer bij zich.' De Leidenaar geeft zijn advocaat geen toestemming om veel meer over de zaak te zeggen. 'Mijn cliënt werkt aan alle onderzoeken mee', vertelt ze wel.

Dat hij heeft bekend dat hij de trekker heeft overgehaald op de avond van 9 november vorig jaar, maakte het Openbaar Ministerie (OM) in februari van dit jaar al bekend, maar de officier van justitie wilde tot nu toe niets kwijt over de omstandigheden waaronder de man dat heeft gedaan. Mensen op het recreatiepark werden die avond opgeschrikt door schoten. Even later werd het slachtoffer gevonden in een auto. De Leidenaar was er toen al vandoor. Hij werd twee dagen later opgepakt in Leeuwarden.

Criminele circuit

Het slachtoffer woonde al een tijdje op camping De Horrebieter. Daar woonde hij volgens El Farougui permanent. Wat de verdachte op de avond van 9 november kwam doen, wil ze niet zeggen. Hij en het slachtoffer kenden elkaar volgens de officier van justitie uit het criminele circuit. De Leidenaar wordt ook verdacht van drugshandel.

Nadat er in december een reconstructie is gehouden op de plaats delict, werkt het OM op dit moment aan een 3D-visualitatie van wat er op de camping zou zijn gebeurd. De officier van justitie en de advocaat moeten beiden een scenario aanleveren van wat er volgens hen op de bewuste avond is gebeurd. Dat wordt dan inzichtelijk gemaakt in een 3D-weergave. De rechtbank wil de moordzaak in oktober inhoudelijk behandelen.

LEES OOK: Veel onduidelijk over rol Leidenaar bij campingmoord in Drenthe