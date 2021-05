Krijgt Madurodam meerdere verdiepingen? Raad van State buigt zich over uitbreidingsplan

Moet Madurodam ondergrond uitbreiden, of mag het boven de grond in het Scheveningse Bos? Dat was dinsdag de inzet van een zitting bij de Raad van State. De gemeente en Madurodam vinden dat er zesduizend vierkante meter bijgebouwd kan worden boven de grond. Tegenstanders niet.

'Doel van de uitbreiding is om te groeien van 600.000 naar ruim 800.000 bezoekers per jaar', zei Madurodam-directeur Sander Gielen tijdens de zitting. Als het aantal jaarlijkse bezoekers onder het half miljoen zakt, vreest het miniatuurstadje voor de toekomst. Dat wil de gemeente Den Haag niet. Zij zien Madurodam als een nationale en internationale trekpleister. Daarom mag Madurodam, als het aan Den Haag ligt, de komende jaren in het bosrandterrein attracties bouwen.

Een aantal omwonenden en De Bomenstichting vinden het niet kunnen dat er zoveel bomen moeten verdwijnen in de groene long van Den Haag. Zij willen dat Madurodam ondergronds gaat, zodat het bos kan blijven staan. De tegenstanders wijzen dan naar Ecomare, een natuurmuseum op Texel, dat ook ondergronds uitbreidde.

'Snippergroen'

Volgens de raadslieden van Den Haag en Madurodam is ondergronds bouwen geen optie. Den Haag weet zeker dat er 'beperkt' bovengronds kan worden uitgebreid. Er komt volgens de gemeente veel meer groen terug, omdat de bomenkap wordt gecompenseerd met nieuw groen in Madurodam en op het talud van het Hubertusviaduct.

De Bomenstichting en de omwonenden vinden het onaanvaardbaar om ruim 130 volgroeide bomen in een bos te vervangen door 'snippergroen' op het talud van een viaduct, tussen drukke wegen in.

Parkeerchaos

Ook vinden de tegenstanders dat er te weinig parkeerplaatsen zijn gepland in de uitbreidingsplannen. Tijdens een drukke dag met ruim achtduizend bezoekers vrezen zij voor een parkeerchaos in de omliggende buurten. Volgens Den Haag zal dat meevallen. Mensen kunnen volgens de gemeente ook elders parkeren, zoals in het World Forum of op het Malieveld. Bovendien wil het attractiepark niet meer dan achtduizend bezoekers per dag ontvangen, omdat het dan te druk wordt.

De Raad van State zette tijdens de zitting vraagtekens bij het parkeer- en groencompensatiebeleid voor Madurodam. Uitspraak is binnen enkele weken.

