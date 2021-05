Dit is Nationale Dodenherdenking in de regio dit jaar

In Den Haag legde burgemeester Jan van Zanen dinsdagmiddag een krans bij het gemeentelijk oorlogsmonument op het Carnegieplein. Er was geen publiek aanwezig bij de herdenking. Toch blijft het indrukwekkend, zegt Robbert Baruch van Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage. 'Iedereen beleeft een herdenking op een eigen manier. Vaak is het: hoe minder je erover zegt, hoe meer het betekent. Dat zag je hier ook. Er was geen toespraak, geen muziek behalve dat de taptoe werd geblazen. Dat maakt het veel bijzonderder.'

Herdenken is volgens Baruch toch iets dat mensen graag samen doen. 'Dat is altijd het ingewikkelde van herdenken. Aan de ene kant is het een individuele beleving en aan de andere kant heb je wel de behoefte om het samen te doen. Maar ook als het niet wordt uitgesproken, voel je verbondenheid.'

Jan van Zanen legt krans neer | Foto: Regio15

Burgemeester Francisca Ravestein van de gemeente Pijnacker-Nootdorp legde dinsdagochtend namens het gemeentebestuur een krans bij twee oorlogsmonumenten, die in Nootdorp en het monument in Pijnacker.

'Tijdens een korte bijeenkomst zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies herdacht. Het is voor iedereen mogelijk bij de oorlogsmonumenten bloemen neer te leggen', zegt een woordvoerder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Burgemeester Francisca Ravestein in Nootdorp | Foto: Gemeente Pijnacker-Nootdorp

In Alphen aan den Rijn is het traditie dat het gemeentebestuur langs alle oorlogsmonumenten gaat. Dat was ook dit jaar het geval. Verder roept de gemeente op thuis te blijven tijdens de Nationale Dodenherdenking.

In Leiden vindt de Dodenherdenking ook zonder publiek plaats. Gedurende de dag worden de herdenkingen bij Het Haagsche Schouw, De Naald (De Kooi) en in de Pieterskerk met aansluitend twee minuten stilte bij het Bevrijdingsmonument uitgezonden door mediapartner Sleutelstad. De speciale uitzending op begon om 15.00 uur met de herdenking bij het militair oorlogsmonument bij Het Haagsche Schouw, waar demissionair minister Ank Bijleveld van Defensie een toespraak hield.