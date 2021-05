Werkstraf voor vechtpartij op station Gouda waarbij NS-medewerker op spoor belandt

De twee mannen waren op 20 april met de trein op weg naar Den Haag. Omdat ze reisden zonder kaartje en zich niet konden legitimeren werden ze op station Gouda de trein uitgezet. Daar werden ze opgewacht door twee boa's van de NS. Toen die de vriend van V. in de boeien wilde slaan ontstond er een vechtpartij. V. zou de boa daarbij drie stompen op zijn slaap hebben gegeven.

Als gevolg daarvan was het gezicht van het slachtoffer zo opgezwollen dat een röntgenfoto niet meer mogelijk was. Ook kreeg hij zijn kaken niet meer op elkaar en was aangewezen op vloeibaar voedsel. De man heeft tot op de dag van vandaag last van het incident. Hij is nog niet aan het werk, heeft een kort lontje en kan geen mantelzorg meer geven aan zijn invalide vrouw.

'Niet uit op een vechtpartij'

De verdachte ontkende dat hij geslagen had. Volgens V. wilde hij alleen zijn vriend losrukken uit de greep van de boa die hem in de boeien wilde slaan. 'Ik wilde hem uit de nekklem bevrijden omdat ik zag dat zijn hoofd rood aanliep', zei V. tegen de politierechter. 'Ik was echt niet uit op een vechtpartij.'

Omdat het incident zich afspeelde achter een pilaar gaven camerabeelden van het station geen uitsluitsel over wie nou precies geslagen had. Volgens het slachtoffer was dat V. Ook de officier van justitie ging ervan uit dat de verdachte geslagen had.

'Genoeg vastgezeten?'

De officier rekende het de jongeman zwaar aan dat hij geweld had gebruikt tegen een gezagsdrager. En dat hij niks had gedaan toen de boa op het spoor viel. 'Wat dacht u toen de andere controleur op het spoor lag?, vroeg de officier. 'Ik dacht niks....het is de situatie toch', antwoordde V.

Zijn leeftijd en zijn lege strafblad liet de officier meewegen in het voordeel van de verdachte. 'Heeft hij dan voldoende vastgezeten?', vroeg de officier zich af. 'Dat vind ik een lastige'. Hij beantwoordde zijn eigen vraag en eiste een voorwaardelijk celstraf van 30 dagen waarvan 27 voorwaardelijk en 160 uur werkstraf.

Niet logisch

De advocaat van V. vroeg om vrijspraak. 'Ik wil benadrukken dat zijn rol beperkt en uiterst gering is geweest', zei hij. Hij wees vooral naar de vriend van V., die zou de klappen hebben uitgedeeld.

De rechter kwam tot de conclusie dat dat niet logisch was. Omdat V. zijn vriend wilde bevrijden moet hij wel degene geweest zijn die geslagen had. 'Zo langzamerhand zijn we het zat dat mensen die hun werk doen zo bejegend worden. En daar mag best streng tegen worden opgetreden'.

Straf

Toch hield hij ook rekening met de jonge leeftijd van de verdachte, zijn blanco strafblad en dat hij een opleiding volgde. Naast de werkstraf moet de verdachte ook 1000 smartengeld betalen en de bijna 600 euro voor een kapotte bril en medische kosten van het slachtoffer.

De tweede verdachte, een 20-jarige man uit Delfzijl, zit nog vast. Het is onbekend wanneer hij voor de rechter moet verschijnen.

LEES OOK: 'Blijf met je poten van het spoorpersoneel af!'