Geld van slachtoffer WhatsAppfraude wordt razendsnel opgenomen

Het slachtoffer krijgt op 30 maart een WhatsAppbericht van een voor haar onbekend nummer. Degene die het stuurt zegt dat ze de dochter van de vrouw is. Ze heeft een nieuw telefoonnummer. De microfoon van haar oude telefoon is kapot, dus heeft ze nu een leentoestel. Een nieuwe telefoon is besteld.

Maar er is een probleem: er moeten met spoed een aantal rekeningen worden betaald. Onder andere voor de nieuwe telefoon, maar ook voor een MacBook en een betalingsachterstand. De vraag van de 'dochter' is of de vrouw dit bedrag, in totaal 2750 euro, kan voorschieten. De volgende dag krijgt ze het geld dan meteen terug.

Druk wordt steeds groter

De 56-jarige vrouw heeft wel argwaan en stelt meerdere keren voor om even te bellen. Maar de dochter reageert daar niet op en blijft maar vragen of haar moeder haar alsjeblieft kan helpen. Omdat de paniek steeds groter wordt, besluit de vrouw mee te werken. Samen met haar man maakt ze het geld over.

Als er daarna om nog meer geld gevraagd wordt, besluit de vrouw haar zoon te bellen. Als ze het verhaal vertelt, heeft die meteen door dat ze wordt opgelicht. Ook de bank is intussen in actie gekomen: de grote transacties worden als vreemd gezien en de rekening is geblokkeerd. Maar dan is het al te laat: het geld is weg.

Geld opgenomen

Vlak nadat het geld is overgemaakt, wordt het al opgenomen bij een automaat in Rotterdam. De pinner is daarbij duidelijk in beeld. Hij rijdt op een scooter en draagt een opvallende helm.

De verdachte | Beeld: Politie

De man draagt een opvallende helm | Beeld: Politie

