Gouwenaar (83) raakt 6000 euro kwijt aan oplichters

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 4 mei. Meer zaken zijn hier te vinden.

Eind februari is de man aan het internetbankieren, als hij een melding krijgt dat zijn bankpas verloopt. Hij kan direct een nieuwe aanvragen en vult daarom zijn gegevens in. Maar een nieuwe bankpas komt er niet, en een paar dagen later ontdekt hij dat er geld is overgeboekt van de spaar- naar de betaalrekening, dat zijn opnamelimiet is verhoogd en dat er vervolgens drie keer 2000 euro is opgenomen.

De man moet het slachtoffer van phishing zijn geworden, waarbij hij zijn gegevens zonder het te weten heeft doorgespeeld naar criminelen. Er is beeld van de pintransacties waarbij het geld wordt gestolen. Een man doet dat bij een geldautomaat in een winkel aan de Markt in Gouda.

Er wordt drie keer 2000 euro opgenomen | Beeld: Politie

Duidelijke beelden

De pinner is een donker getinte man van ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft zilveren oorbellen, draagt een zwart petje van het merk Gucci, een lichtblauw trainingspak en een donkerblauwe bodywarmer. Hij heeft blauwe sportschoenen aan en heeft een zwart schoudertasje om, waar het geld in verdwijnt.

Het is onduidelijk of dit ook de man is die achter de daadwerkelijk bankfraude zit. Hij wordt gezocht omdat hij geld opneemt van de rekening van het slachtoffer.

De verdachte | Beeld: Politie

Weet u wie het is?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem