Schuilplaats uit WOII in Leidse tuin zorgt voor grote opwinding bij historici

Grote opwinding bij de historici van Erfgoed Leiden en omstreken. Door puur toeval stuitten ze op een betonnen schuilplaats in een tuin aan de Rijnsburgerweg. Dus geen bunker die de Duitse bezetter maakte, maar een schuilplaats die een Leidse natuurkundige liet maken. Bijzonder, want veel overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog zijn er niet in Leiden.

Bouwkundig historicus Edwin Orsel van Erfgoed Leiden kruipt met moeite in de bunker. 'De bunker heeft een kleine toegang. Je moet je dan voorstellen dat hier houten bankjes links en rechts in zaten'. De constructie is net groot genoeg voor een man of zes. 'En hier zaten ze dan in afwachting van de aanval.'

De schuilplaats werd door stom toeval ontdekt door Erfgoed Leiden. 'We waren hier eigenlijk bezig met het huis', zegt Orsel. 'En toen we tuin inliepen zagen we dit. De eigenaren wisten eigenlijk niet precies wat het is.' Erfgoed Leiden dook het eigen archief in en ontdekte dat de Leidse natuurkundige Wander de Haas de betonnen cilinder liet bouwen door de Leidse betonfabriek Wernink.

'Uniek product'

'Wernink maakte al rioolbuizen en paste dat aan voor de oorlogssituatie. Dus het is eigenlijk een uniek product', legt Orsel uit. Hij denkt dat de bunker ook wel gebruikt is in WOII. 'Leiden is natuurlijk ook gebombardeerd, voornamelijk in het stationsgebied. En dat is hier niet ver vandaan.'

'We moeten hier echt zuinig op zijn', zegt Orsel. 'Het is uniek voor Leiden, mogelijk zelfs voor Nederland. We niet hoeveel er nog zijn in Nederland want dat is nooit geinventariseerd. Dus ja, we moeten er zuinig op zijn.'

LEES OOK: Bombardement Leiden 75 jaar geleden: 'Mijn vader was op het verkeerde moment op de verkeerde plek'