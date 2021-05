Coronavirus: Minister verwacht meer prikken, voor de zomer vaccinatiebewijs

Prognose De Jonge: deze week 815.000 prikken

Deze week worden naar verwachting 815.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zijn er flink meer dan de 658.000 mensen die de afgelopen week een prik kregen. Zorgminister Hugo de Jonge twitterde de nieuwe prognose dinsdagavond. De week loopt van maandag tot en met zondag. Het prikken gaat steeds sneller, stelt hij.

Vanaf donderdag kunnen mensen onder de 60 jaar met een medische aandoening een uitnodiging tegemoetzien voor een inenting, meldt een woordvoerster van zijn ministerie. Ze krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Voor hen was aanvankelijk het AstraZeneca-vaccin bestemd. Maar vanwege zeldzame bijwerkingen heeft het kabinet besloten dit vaccin alleen aan 60-plussers te verstrekken.

INretail: consumenten hebben winkelen gemist

Het vervallen van de kopen op afspraak-regel, vandaag een week geleden, heeft non-foodwinkels volgens INretail een boost gegeven. Zowel consumenten als ondernemers zijn volgens de branchevereniging blij dat er weer normaler gewinkeld kan worden.

Ondanks het verdwijnen van deze hindernis, is gemiddeld 31 procent van de ondernemers nog steeds 'enorm bezorgd over de impact van de huidige situatie op het voortbestaan van de onderneming'. 52 procent van de sportwinkels en 47 procent van de modewinkels geeft aan dat na 1 juli overheidssteun hard nodig blijft om te kunnen overleven, meldt INretail op basis van een eigen peiling onder non-foodwinkels.

Woonwinkels vinden kopen op afspraak goed passen bij het maatwerkadvies dat bij hun assortiment past. 78 procent van de ondernemers overweegt deze mogelijkheid te blijven bieden of heeft dit al besloten. Dat gebeurt tijdens reguliere openingsuren waarbij ook spontaan winkelbezoek mogelijk is. Bij mode- schoenen- en sportwinkels overweegt minder dan een derde van de ondernemers deze mogelijkheid te blijven bieden.

De Jonge wil vaccinatiebewijs nog voor zomer geregeld hebben

Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over de invoering van een vaccinatiebewijs. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over alle aspecten van zo'n bewijs, waarmee mensen straks weer kunnen reizen. schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Wat hem betreft kan Nederland dan nog voor de zomervakantie inhaken op de Europese verordening die ten grondslag zal liggen aan het vaccinatiebewijs. Brussel streeft ernaar die verordening op 21 juni van kracht te laten worden.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen straks ook evenementen in Nederland bezoeken waarvoor ze zich dan niet meer vooraf hoeven te laten testen. Ook zouden mensen na terugkeer in Nederland vanuit een land met een zeer hoog coronarisico mogelijk niet in (tegen die tijd verplichte) quarantaine hoeven en na vijf dagen ook geen test meer hoeven te doen. Voorwaarde is volgens de minister dat er genoeg onderzoek is gedaan naar de kans dat een gevaccineerd persoon toch nog iemand anders kan besmetten met corona. Hij vraagt nog adviezen aan deskundigen over medische aspecten. Ook moeten er nog veel juridische en technische voorbereidingen worden getroffen.

Een negatief testbewijs en een vaccinatiebewijs moeten op dezelfde app komen te staan. Aan een groen vinkje voor een activiteit in Nederland mag echter niet af te lezen zijn of het daarbij om een test of een vaccinatie gaat. Het kabinet wil daarmee de privacy van gebruikers van de app waarborgen en (indirecte) vaccinatiedwang vermijden.

