Coronavirus: aantal nieuwe coronagevallen en ziekenhuisbezetting afgenomen

Aantal nieuwe coronagevallen opnieuw afgenomen

Het aantal nieuwe coronagevallen is afgelopen etmaal verder gedaald. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) telde tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 7336 positieve tests, 461 minder vergeleken met een dag eerder.

Ook ten opzichte van vorige week woensdag is er sprake van een flinke afname. Toen werden er meer dan 8600 nieuwe besmettingen vastgesteld. Het dagcijfer van woensdag ligt nog wel hoger dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 7244 besmettingen per etmaal.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 24. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Als een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Dinsdag werden 32 overlijdens geregistreerd.

Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gedaald

Het aantal coronapatiënten dat in ziekenhuizen wordt behandeld is woensdag opnieuw gedaald. Op dit moment liggen er in Nederland 2545 mensen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Dat zijn er 68 minder dan dinsdag, en bijna honderd minder dan maandag. Met name de verpleegafdelingen zagen een daling van het aantal patiënten. In totaal zijn er sinds afgelopen vrijdag 184 bedden op de corona-afdelingen vrijgekomen.

De daling zette niet door op de intensive cares. Daar steeg het aantal coronapatiënten van 818 naar 830. Volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding zijn in de afgelopen week 2098 coronapatiënten opgenomen op de ic's en verpleegafdelingen. Dat zijn er net iets minder dan 300 per dag.

Sneltestverplichting horeca 'onbespreekbaar' volgens branchevereniging

Volgens branchevereniging voor de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het verplichten van een coronasneltest voor een bezoek aan een café of restaurant 'onbespreekbaar'. Een meerderheid van de horeca-ondernemers zegt die test geen optie te vinden, ook niet als ze daardoor eerder open kunnen of meer gasten kunnen ontvangen. Volgens de KHN is de sneltest een 'extra barrière' voor ondernemers, en kan de sector zonder die maatregel al veilig open.

'We moeten zo snel mogelijk terug naar het oude normaal en niet onnodig een systeem van testen in stand willen houden', stelt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. 'Het lijkt wel alsof het kabinet de enorme uitgaven op deze manier wil verantwoorden, in plaats van de focus te leggen op de heropening van de samenleving.'

Festival Classique voor het tweede jaar op rij afgelast

Festival Classique, een jaarlijkse evenement voor klassieke muziek op meerdere locaties in Den Haag, is vanwege de coronacrisis voor het tweede jaar op rij afgelast. Het festival wordt nu uitgesteld naar juni 2022. 'Verplaatsing van het strandfestival naar het najaar bleek niet mogelijk', zegt de organisatie achter het festival. 'De evenementenagenda is al vol en de gemeente Den Haag wil een concentratie aan evenementen vermijden.'

Omdat het gebruikelijke festival niet door kan gaan, wordt er nu een speciaal avondprogramma georganiseerd. Op 9, 10 en 11 september worden in de Fokker Terminal in Den Haag verschillende optredens gegeven. Het zogeheten 'Festival Classique/Sound Bites' moet een doorkijkje bieden naar Festival Classique 2022.

Voorstelling Carmina Burana op Festival Classique | Foto: Richard Mulder

Gemeente Leidschendam-Voorburg roept op drukte te vermijden

Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen zijn doorgevoerd is het in en rondom The Mall of the Netherlands in Leidschendam-Voorburg erg druk. Burgemeester Klaas Tigelaar roept bezoekers daarom nu op om zoveel mogelijk de drukte te vermijden. De gemeente adviseert bezoekers om te gaan winkelen in het Huygenskwartier of de Julianabaan in Voorburg. 'Grote kans dat u daar ook slaagt. Dus ga daar naartoe als het te druk is, en beter nog, pak de fiets of op het openbaar vervoer. Neem uw verantwoordelijkheid, we hebben elkaar nog steeds nodig in de strijd tegen corona', aldus de gemeente.

'The Mall is pas sinds kort open en na een periode van lockdown willen mensen graag weer eens winkelen. Ik begrijp dat goed, maar het is niet verstandig', zegt burgemeester Tigelaar. 'Kom alleen als u echt iets nodig heeft en kom dan alleen! Draag een mondkapje en bewaar 1,5 meter afstand. De coronabesmettingen zijn nog niet onder controle.'

De gemeente kijkt naar aanvullende maatregelen rondom parkeren en verkeer om de drukte verder te kunnen beperken.

LEES OOK: 'Sluiting Mall of the Netherlands was zaterdag heel dichtbij'

C02-uitstoot grote bedrijven gedaald in coronajaar 2020

Volgens de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) is de CO2-uitstoot van grote bedrijven in 2020 met maar liefst 11,5 procent afgenomen in vergelijking met het jaar daarvoor. Die daling vond met name plaats in de energiesector. Volgens de NEa heeft de dalende vraag naar electriciteit tijdens de coronacrisis een bijdrage geleverd aan de vermindering, maar wat de precieze impact van de crisis was wordt nog onderzocht.

Vorig jaar werd in Nederland 74,1 miljoen ton C02 uitgestoten in Nederland. In 2019 was dat nog 83,7 miljoen. Volgens de NEa is dit de grootste daling sinds 2013. Ook in andere Europese landen werd een daling waargenomen. De NEa ontvangt in juni productiegegevens van de grote industrie, waarmee duidelijk moet worden in hoeverre een lagere productie heeft bijgedragen aan het terugdringen van de uitstoot.

'Steun voor versoepelingen, maar nu pas op de plaats'

Het versoepelen van de coronamaatregelen waardoor onder meer de winkels en de terrassen onder voorwaarden weer open zijn, kan op steun rekenen. Maar de handen gaan niet op elkaar voor verdere versoepelingen, concludeert I&O Research uit het maandelijkse draagvlakonderzoek naar de coronamaatregelen in opdracht van de NOS.

54 procent van de ondervraagde Nederlanders vindt de doorgevoerde versoepelingen een goede zaak. Een ongeveer net zo grote groep wil een pas op de plaats maken of de maatregelen zelfs weer aanscherpen. Onderzoeker Peter Kanne geeft aan dat berichten over de drukte in de ziekenhuizen en volle intensive cares daarbij een rol spelen. 'Tegenstanders begrijpen niet dat, nu er wordt gesproken van 'code zwart' en ziekenhuizen vollopen, er versoepeld wordt. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat het voorkomen had kunnen worden als maatregelen eerder waren aangescherpt.' Voorstanders wijzen erop dat de strenge lockdown met de avondklok niet meer houdbaar is. Zij vinden versoepelingen nodig voor het welzijn van jongeren en ook voor ondernemers.

'Pinbetalingen flink opgelopen sinds coronaversoepelingen'

Nederlanders pinnen weer veel vaker sinds de versoepeling van de coronamaatregelen van vorige week. Volgens ING is de heropening van de terrassen en het feit dat je nu weer zonder afspraak een winkel in kan goed terug te zien in de cijfers.

De pinomzet van winkels in non-food is voor zover de bank dat kan overzien sinds 28 april flink verbeterd. Modewinkels, waar eerder al op afspraak mocht worden geshopt, noteerden bijna een verdubbeling ten opzichtige van dezelfde dagen een week eerder. Bij winkels in vrijetijdsspullen ging het om een toename van 48 procent en in cafés en restaurants werd voor 40 procent extra gepind. Die laatste groep moest het wat betreft pinnen eerder nog hebben van mensen die bestellingen kwamen afhalen.

Prognose De Jonge: deze week 815.000 prikken

Deze week worden naar verwachting 815.000 mensen gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat zijn er flink meer dan de 658.000 mensen die de afgelopen week een prik kregen. Zorgminister Hugo de Jonge twitterde de nieuwe prognose dinsdagavond. De week loopt van maandag tot en met zondag. Het prikken gaat steeds sneller, stelt hij.

Vanaf donderdag kunnen mensen onder de 60 jaar met een medische aandoening een uitnodiging tegemoetzien voor een inenting, meldt een woordvoerster van zijn ministerie. Ze krijgen het vaccin van Pfizer of Moderna. Voor hen was aanvankelijk het AstraZeneca-vaccin bestemd. Maar vanwege zeldzame bijwerkingen heeft het kabinet besloten dit vaccin alleen aan 60-plussers te verstrekken.

INretail: consumenten hebben winkelen gemist

Het vervallen van de kopen op afspraak-regel, vandaag een week geleden, heeft non-foodwinkels volgens INretail een boost gegeven. Zowel consumenten als ondernemers zijn volgens de branchevereniging blij dat er weer normaler gewinkeld kan worden.

Ondanks het verdwijnen van deze hindernis, is gemiddeld 31 procent van de ondernemers nog steeds 'enorm bezorgd over de impact van de huidige situatie op het voortbestaan van de onderneming'. 52 procent van de sportwinkels en 47 procent van de modewinkels geeft aan dat na 1 juli overheidssteun hard nodig blijft om te kunnen overleven, meldt INretail op basis van een eigen peiling onder non-foodwinkels.

Woonwinkels vinden kopen op afspraak goed passen bij het maatwerkadvies dat bij hun assortiment past. 78 procent van de ondernemers overweegt deze mogelijkheid te blijven bieden of heeft dit al besloten. Dat gebeurt tijdens reguliere openingsuren waarbij ook spontaan winkelbezoek mogelijk is. Bij mode- schoenen- en sportwinkels overweegt minder dan een derde van de ondernemers deze mogelijkheid te blijven bieden.

De Jonge wil vaccinatiebewijs nog voor zomer geregeld hebben

Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over de invoering van een vaccinatiebewijs. De Tweede Kamer heeft daarna drie weken de tijd om zich te buigen over alle aspecten van zo'n bewijs, waarmee mensen straks weer kunnen reizen. schrijft zorgminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Wat hem betreft kan Nederland dan nog voor de zomervakantie inhaken op de Europese verordening die ten grondslag zal liggen aan het vaccinatiebewijs. Brussel streeft ernaar die verordening op 21 juni van kracht te laten worden.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen straks ook evenementen in Nederland bezoeken waarvoor ze zich dan niet meer vooraf hoeven te laten testen. Ook zouden mensen na terugkeer in Nederland vanuit een land met een zeer hoog coronarisico mogelijk niet in (tegen die tijd verplichte) quarantaine hoeven en na vijf dagen ook geen test meer hoeven te doen. Voorwaarde is volgens de minister dat er genoeg onderzoek is gedaan naar de kans dat een gevaccineerd persoon toch nog iemand anders kan besmetten met corona. Hij vraagt nog adviezen aan deskundigen over medische aspecten. Ook moeten er nog veel juridische en technische voorbereidingen worden getroffen.

Een negatief testbewijs en een vaccinatiebewijs moeten op dezelfde app komen te staan. Aan een groen vinkje voor een activiteit in Nederland mag echter niet af te lezen zijn of het daarbij om een test of een vaccinatie gaat. Het kabinet wil daarmee de privacy van gebruikers van de app waarborgen en (indirecte) vaccinatiedwang vermijden.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.