Organisatoren evenementen: 'Testen voor Toegang is vooral een extra drempel'

Madurodam mocht begin april een dag open. 'We waren uiteraard blij om al die mensen weer te zien', vertelt Justine Passera, woordvoerder van het park. 'Maar we hebben eerder al laten zien dat het ook veilig is zonder de verplichte coronatest. Wat ons betreft is dat ook de toekomst. Mensen kunnen afstand houden, mondkapjes dragen en zo op een goede manier het park bezoeken.'

Want een toegangstest is volgens Madurodam een extra beperking gebleken. 'Wij hebben ook niet het maximale aantal kaarten kunnen verkopen omdat er al aan het begin van de week geen testcapaciteit was. Hierdoor konden we geen tickets meer verkopen, want mensen moeten dan het halve land door voor een test. Dat is natuurlijk een hele drempel.'

Mensen met museumjaarkaart

Bij Museum Prinsenhof waren alle tijdslots voor de pilot met Testen voor Toegang wel uitverkocht. Toch zitten er volgens Rose-Anne Devilee twee kanten aan het verhaal, want voor de test waren er alleen kaarten beschikbaar voor mensen met een museumkaart: 'Het liefst zijn we open voor iedereen.'

Het Delftse museum hoopt op 26 mei de deuren weer te openen, zoals nu in het stappenplan van de versoepelingen wordt aangegeven. Maar of dat ook echt gaat gebeuren, is nog maar de vraag, want de versoepelingen op 11 mei zijn al weer uitgesteld vanwege de hoge besmettingscijfers. En wat betreft de Testen voor Toegang: 'Liefst zonder sneltest, dat heeft onze voorkeur.'

Bezoekers in de Keukenhof tijdens de testdag | Foto: ANP

Eerste stap

Het museum krijgt bijval van Bart Siemerink van Keukenhof. In zes dagen brachten 27.000 mensen een bezoek aan het bloemenpark. Toch kijkt de directeur met een gemengd gevoel terug op de testweekenden. 'Wij zijn blij dat deze eerste stap is gezet en dat bezoekers konden genieten van de bloemenpracht in ons park. Echter, dit is want ons betreft niet het nieuwe normaal. Mensen kunnen bij ons op een verantwoorde en veilige manier een wandeling maken. Net als in ieder ander park in Nederland.'

De brancheverenigingen in de evenementensector riepen het kabinet daarom woensdag op om een onderscheid te maken voor de evenementen waarbij een sneltest gebruikt moet worden. Zij adviseren dat testen alleen worden ingezet bij evenementen waar het noodzakelijk is en ze vinden dat niet alle samenkomsten gelijk behandeld moeten worden. Festivals en sportwedstrijden hebben volgens hen een andere aanpak nodig dan doorstroomlocaties als musea en dierentuinen.

Niet uitverkocht

Maar ook voor het voetbal zijn de testen een belemmering gebleken. ADO Den Haag mocht in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard weer publiek toelaten. Van de 1700 kaarten werden er ongeveer duizend verkocht. 'Het was fijn om voor het eerst sinds september weer fans te mogen ontvangen. We hebben ze gemist. Het klopt dat het niet uitverkocht was. We kunnen natuurlijk alleen maar gissen naar de reden, maar uiteraard sijpelen ook bij ons de geluiden door dat de extra voorwaarden voor supporters een belemmering zouden kunnen zijn’, zegt woordvoerder Koen Jans.

ADO-supporters in het stadion | Foto: Soccrates Images

Jans richt zich daarom vooral op de fans die er wel waren. 'Het is fijn dat acties op het veld weer direct tot een vocale reactie vanaf de tribunes leidden. Dat was niet alleen bij ons zo, maar op alle velden. Daar gaat je voetbalhart sneller van kloppen.'

Lange rijen voor de Primark

Cees Debets van Het Nationale Theater denkt er precies hetzelfde over. 'Wij zijn blij met het contact met het publiek en grijpen alles aan om open te kunnen. Maar wij hebben vorig jaar laten zien dat we zonder die testen ook veilig ons publiek kunnen ontvangen.' Hij vindt de Testen voor Toegang ook moeilijk te begrijpen en te verkopen als hij de volle terrassen en de lange rijen voor de Primark en Action nu ziet.

De grote vraag is hoe het Testen voor Toegang verder gaat. Want na de proefevenementen staan er voorlopig geen nieuwe evenementen op het programma. Zo mocht ADO afgelopen zondag in de verrassend gewonnen wedstrijd tegen Feyenoord geen fans toelaten. 'De KNVB heeft zich er hard voor gemaakt om met publiek te mogen blijven spelen, maar er vooralsnog wordt er nog geen vervolg aan de pilot gegeven. Dat heeft het kabinet besloten.'

Wettelijke grondslag

Woordvoerder Axel Dees van het ministerie van VWS legt uit dat er eerst een wet moet komen voor evenementen met publiek verder uitgerold kunnen worden. 'De evenementen voor het Testen met Toegang maakten in april deel uit van een pilot. Deze fase liep tot 30 april. Nu moet er een wettelijke grondslag liggen om hiermee door te kunnen gaan.'

Het kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt waarin alle zaken rond het Testen voor Toegang worden geregeld. Hier wordt door de partijen donderdag over gestemd. 'Daarna kunnen we binnen het openingsplan gaan kijken welke evenementen we verder uit kunnen gaan rollen', vertelt Dees.

Breed mogelijk publiek

Waarschijnlijk zullen bezoekers van evenementen de komende maanden rekening moeten houden met de verplichte sneltest. Wel lijkt er een meerderheid in de Tweede Kamer te willen dat een eventuele verplichte coronatest gratis moet blijven, en niet 7,50 euro moet kosten zoals demissionair minister Hugo de Jonge wil.

Debets van het Nationale Theater is fel tegenstander van deze, in zijn ogen onnodige, drempel. 'Het staat haaks op wat wij willen: hele mooie voorstellingen voor een zo breed mogelijk publiek. Dat wordt lastig met extra kosten. Jongeren betalen nu 11 euro voor een kaartje. Daar komt dan 7,50 euro bij.'

Omdat op donderdag 6 mei geen plenaire vergadering is gepland, vinden de stemmingen over het wetsvoorstel plaats op dinsdag 11 mei.

