Premier Rutte ontsteekt Bevrijdingsvuur, festiviteiten van start

Demissionair premier Mark Rutte heeft woensdagmiddag voor het Kunstmuseum in Den Haag het Bevrijdingsvuur ontstoken. Het aansteken van het vuur is traditioneel de start van de officiƫle activiteiten op 5 mei. Die activiteiten zijn ook dit jaar vanwege de coronamaatregelen grotendeels online.

Bevrijdingsdag begon traditioneel met de 5-mei-lezing. De Duitse bondskanselier Angela Merkel sprak vanuit Berlijn over de relatie tussen Nederland en Duitsland. De misdaden die Duitsland heeft gepleegd tijdens de Tweede Wereldoorlog 'verjaren nooit' en dienen als lessen voor de toekomst, zei Merkel in haar lezing. Ze is 'deemoedig en vereerd' de lezing te mogen geven en beschouwt het als 'een teken van vriendschap' tussen Nederland en Duitsland.

Na de lezing ontstak Mark Rutte het Bevrijdingsvuur en begon ook het Haagse Bevrijdingsfestival. Daar treden onder meer Tino Martin, Suzan en Freek, Milow en Davina Michelle op vanuit poppodium PAARD. Het festival is hier live te volgen.

Speciaal kinderprogramma

Organisator Gerard van den IJssel hoopt dat het de laatste online editie van het Bevrijdingsfestival wordt. 'We zijn er nu wel aan gewend, maar toch gaan we er voor om volgend jaar weer op het Malieveld te staan', vertelt hij in West Wordt Wakker op Radio West. 'Gelukkig hebben we nu alles wat het Bevrijdingsfestival uniek maakt in compacte vorm kunnen organiseren. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in.'

Concert van DI-RECT

De festiviteiten worden afgesloten met een concert van DI-RECT. Zij treden niet op in het PAARD, maar spelen een uur lang vanuit attractiepark Madurodam. Dit decor is niet toevallig gekozen. De miniatuurstad is vernoemd naar George Maduro, een verzetsheld die een grote rol speelde in de Tweede Wereldoorlog. Hij stierf in 1945 in een concentratiekamp, vlak voor de bevrijding. Zijn ouders hebben een startkapitaal beschikbaar gesteld om Madurodam te bouwen, wat zij zien als monument voor hun enige zoon.

Ook in Zoetermeer online

Niet alleen in Den Haag is er een online Bevrijdingsfestival, want ook in Zoetermeer laat men Bevrijdingsdag niet ongemerkt voorbij gaan. Om 14.00 uur begint er in het Stadstheater een speciaal kinderprogramma, terwijl 's avonds een programma voor volwassenen uit De Boerderij komt.

