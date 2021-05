Even geen felle tackles meer: Rijnsburg-verdediger Jordy Strooker werkt nu in de zorg

Jordy Strooker is 29 jaar en voetbalt bij Rijnsburgse Boys in de Tweede Divisie. Hij staat bekend om zijn drang naar voren en menig aanvaller heeft pittige duels met de linkerverdediger uitgevochten. Een zware blessure houdt hem, naast het feit dat de competitie al maanden stil ligt, aan de kant. In die voetballoze tijd maakt Strooker een opmerkelijke keuze: hij is gaan werken in de zorg.

'Haha, ja dat is mijn andere kant', zegt Strooker lachend. 'De mensen kennen mij natuurlijk als verdediger. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nooit eerder had gedacht aan een baan in de zorg. Via via kwam ik er eigenlijk mee in aanraking en sinds januari 2021 werk ik een paar dagen in de week als zorgbegeleider.'

Strooker houdt zich vooral bezig met mensen die hulp nodig hebben op het gebied van vrijetijdsbesteding, dagbesteding of op het gebied van wonen. 'Ik werk vaak met mensen in de ouderzorg, in jongereninstellingen en in ziekenhuizen. Ik wandel met mensen, ga met ze koken of we doen samen een spelletje. Het vaak één op één, en ik moet zeggen dat ik het echt heel erg leuk vind.'

Zware revalidatie

Het werk in de zorg combineert Strooker met de revalidatie van de zware knieblessure die hij in september 2020 in een oefenwedstrijd met Rijnsburgse Boys opliep. 'Mijn voorste kruisband was afgescheurd en er was veel schade aan het kraakbeen', vertelt Strooker. 'Ik ga drie dagen in de week naar de fysio en train één dag op de club. Het is wel vreselijk zwaar, maar ik ben blij - ook al mag je dat misschien niet zeggen - dat ik door corona bijna geen wedstrijd heb gemist.'

De linksback hoopt in juli hoop weer aan te kunnen sluiten bij de groep. 'Natuurlijk zal dat stapje voor stapje gaan en heel voorzichtig. Normaal gesproken staat er twaalf maanden revalidatie voor de blessure die ik heb, dus als het meezit kom ik komend seizoen gewoon weer in actie.'

Contractverlenging

Tijdens zijn zware revalidatie werd zijn contract met Rijnsburgse Boys met een jaar verlengd. 'Dat vind ik echt heel mooi, daar spreekt veel vertrouwen uit', zegt Strooker. 'Ik ben nu 29 jaar en hoop zeker nog een jaar of vier te kunnen voetballen. Wat mij betreft doe ik dat bij Rijnsburgse Boys, want ik zit daar goed op mijn plek. En daarna ga ik waarschijnlijk fulltime de zorg in.'

