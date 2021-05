Dubbel gevoel bij Bevrijdingsdag in Zoetermeer: 'Over het leed werd nooit gesproken'

Op Bevrijdingsdag luidt Ton Vermeulen, net zoals de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) 76 jaar geleden, de schoolbel van de Openbare School op de Dorpstraat 114 in Zoetermeer. Het is een signaal dat Zoetermeer in vrijheid leeft, zo beaamt Ton: 'Want als het feest is, moet je ook iets laten horen.'

In de vijf jaar voor de bevrijding was de school door de Duitse bezetters gevorderd om in te bivakkeren. Toen de Binnenlandse Strijdkrachten op 5 mei door de straten trokken, werd de bel voor het eerst sinds de bezetting weer geluid. 'Men was blij, want men was vrij', zegt Ton.

Ton Vermeulen luidt de schoolbel | Foto: Omroep West

Maar aan die blijheid en vrijheid zit ook een keerzijde, zo zegt Ton. Volgens hem is het oorlogsleed in Zoetermeer jarenlang onbesproken gebleven. 'Aan de ene kant vieren we de vreugde van de vrijheid, maar andere andere kant is er rondom de bevrijding ook veel verdriet geweest.'

Ton spreekt van fusillades en beschietingen door geallieerde vliegers waarbij burgerslachtoffers vallen, bijvoorbeeld in het geval van de Amerikaanse bommenwerper Jolly Duck, waarvan een deel van de bemanning nog altijd in Zoetermeer begraven ligt. Maar ook op de dag van de bevrijding zelf is voor Zoetermeer de ellende nog niet voorbij.

Drama na de bevrijding

Het geluksgevoel was op 5 mei 1945 in Zoetermeer slechts van korte duur. Een aantal BS'ers verzamelde zich die dag op het schoolplein. Daar werden ze verrast door een groep Duitse militairen. 'Zij hadden nog niet door dat Duitsland gecapituleerd was', legt Ton uit. Wat zich vervolgens afspeelde, was een drama dat volgens hem nog jarenlang heeft voortgewoekerd in Zoetermeer.

'Er brak paniek uit', vertelt Ton. De gewapende militairen eisten dat de BS'ers, voornamelijk onervaren strijdkrachten, hun wapens neerlegden. 'En die jongens - want dat waren ze - sloegen op de vlucht. Toen begonnen de Duitsers met schieten.' Twee BS'ers kwamen om. Anderen raakten gewond en werden aangehouden. 'Die families hebben jarenlang in stilte geleden', aldus Ton.

Sfeer slaat om

Ondanks, of misschien wel dankzij, het pijnlijke oorlogsverleden van Zoetermeer is de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog in het dorp groot. Op 4 mei zijn bij het oorlogsmonument in het Wilhelminapark talloze bloemen neergelegd ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers. Op Bevrijdingsdag zelf slaat de sfeer volledig om en wordt 76 jaar vrijheid gevierd. Dat gebeurt onder meer met verschillende optredens in het stadstheater. Vanuit Cultuurpodium Boerderij wordt 's avonds een livestreamconcert gegeven.

