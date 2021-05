Debuutjaar The Hague Royals niet makkelijk: 'Wel eens gedacht: waar zijn we aan begonnen?'

'Ik denk dat iedereen die betrokken is bij The Royals met trots kan terugkijken op ons eerste seizoen', vertelt bestuurslid Ilse Feenstra. 'We hebben wel eens gekscherend tegen elkaar gezegd: als we dit seizoen overleven dan bestaan we de komende twintig jaar ook nog wel. Gemakkelijk was het allemaal niet.'

Feenstra, die zelf regelmatig lange afstanden loopt, maakt een vergelijking met het lopen van een marathon. 'Eerst zijn we twee jaar lang bezig geweest om alles van de grond te krijgen. Dan komt eindelijk het moment dat je een licentie krijgt en dan mag je beginnen. In zes weken tijd hebben we een team geformeerd en dan is daar opeens de allereerste wedstrijd. En aan het begin van zo'n nieuw seizoen is het allemaal nog leuk, maar op een gegeven moment hang je ook huilend over het hek en vraag je jezelf af waar we aan begonnen zijn.'

Voortgang in gevaar

Het Haagse bestuurslid doelt op de periode waarin door corona de competitie stil lag en er ook nauwelijks getraind kon worden. 'De lonen van spelers en trainers moesten worden doorbetaald. Maar inkomsten waren er niet, want bij de wedstrijden mocht geen publiek aanwezig zijn. Bovendien waren er ook wat potentiële sponsoren die ons vertelden dat ze liever nog even wilden wachten, omdat zij ook in onzekerheid leefden. Aangezien we een nieuwe club zijn, kwamen we ook niet in aanmerking voor bijvoorbeeld de NOW-regeling. We hebben ook echt wel getwijfeld of we in januari - toen de competitie weer werd hervat - nog wel door konden gaan.'

The Hague Royals-coach Bert Samson | Foto: Orange Pictures

Uiteindelijk eindigde The Hague Royals in hun debuutjaar op een negende plaats. Daarmee is voldaan aan de verwachtingen die vooraf gesteld waren. Volgens Feenstra is er ondanks het rommelige en turbulente seizoen wel sprake van enorme groei. 'We hebben in de laatste fase van de competitie, vanaf maart, vijf wedstrijden gewonnen. En ik weet zeker dat als we voor publiek hadden mogen spelen, dan waren dat er meer geworden. Als je vergelijkt hoe we er sportief in januari voorstonden en nu aan het einde van het seizoen, dan zie je echt een enorme groei. Niet alleen van het team, maar dat geldt voor de hele organisatie.'

Basketbal uitrollen over de stad Den Haag

The Hague Royals wil meer brengen dan basketbal alleen. 'Onze visie is basketbal uitrollen over de hele stad. Die visie hebben we nog steeds en daar gaan we dan ook zeker mee verder. Het is mooi om te zien dat onze spelers in de wijk rondom de Sportcampus worden herkend en aangesproken. Het is prachtig als je hoort dat kleine jongetjes, die op de pleintjes basketbal spelen, roepen dat ze Jens te Velde of Eric Kibi zijn. Dat zijn namelijk hun helden die ze op de livestream van onze wedstrijden hebben gezien. Hierin willen we nog veel verder groeien en daar zijn ook plannen voor', vertelt Feenstra.

Inmiddels wordt er ook op sportief vlak gewerkt aan het volgde seizoen. 'Er zijn nu gesprekken met onze hoofdcoach Bert Samson. We willen heel graag verder met hem', zegt het bestuurslid. 'Samen met hem gaan we kijken welke spelers we willen houden en waar er eventuele versterkingen nodig zijn. Maar qua budget zijn we een kleine speler en corona heeft daar niet bij geholpen. We moeten het ook volgend seizoen, denk ik, vooral hebben van de teamspirit en vechtlust. Afgelopen seizoen hebben we laten zien dat we op die onderdelen erg sterk zijn. En met name dat maakt me heel trots.'

