Vermiste Ann (25) uit Zwammerdam in goede gezondheid gevonden

De sinds 3 april vermiste Ann (25) uit Zwammerdam is weer terecht. De verstandelijk beperkte vrouw is woensdag in goede gezondheid gevonden, meldt de politie.

Ann was weggelopen uit de zorginstelling waar ze verbleef en had niets meegenomen. De politie en haar familie maakten zich grote zorgen, omdat de vrouw door haar verstandelijke beperking niet functioneert op het niveau dat bij haar leeftijd past.

In eerste instantie werd gedacht dat Ann mogelijk naar Alphen aan den Rijn, Bodegraven of Amsterdam was vertrokken. Nadat haar foto was verspreid, onder andere in het opsporingsprogramma Team West, kreeg de politie informatie dat ze misschien in Groningen was. Een woordvoerder kon woensdagavond niet zeggen waar Ann gevonden is en hoe de recherche haar op het spoor is gekomen.