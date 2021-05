Drukte in Mall of the Netherlands blijft aanhouden: 'Onaangenaam druk'

Ook bezoekers geven toe: 'Het was heel erg druk, heel onaangenaam druk', aldus een mevrouw die net het winkelcentrum heeft verlaten. 'Overal staan rijen voordat je naar binnen mag, ik ga nog wel een keer als het rustig is.'

De parkeerdruk in de wijk rondom het winkelcentrum neemt ook toe, ondanks dat er vierduizend gratis parkeerplaatsen zijn. 'Ik ben blij met de vele leuke winkels in de wijk, maar het verkeer is wel een probleem. Ik kom met de fiets, dat kan gelukkig. Maar ook in de tunnels is het geen pretje meer', zegt een omwonende over de verkeersdrukte rondom de Mall.

Sluiting afgelopen weekend dichtbij

Doordeweeks is het druk in het winkelcentrum, maar in het weekend is dat nog extremer. Zo was een sluiting dit weekend heel dichtbij, zei burgemeester van Leidschendam-Voorburg, Klaas Tigelaar, eerder deze week. Parkeergarages gingen afgelopen weekend dicht om er maar voor te zorgen dat mensen zich aan de coronamaatregelen konden houden. 'Ik heb mij zeker zorgen gemaakt om de situatie', zei Tigelaar.

Twee maanden geleden liet de gemeente Leidschendam-Voorburg al weten met The Mall of the Netherlands in gesprek te zijn over extra maatregelen tegen de drukte.

Winkelier: 'Handhaving doet geweldige job'

Ondertussen probeert het winkelcentrum alles, soms tevergeefs, in goede banen te leiden. Dat wordt beaamd door Peter Muller, eigenaar van de winkel KKEC (kunst, kaarten en cadeaus). Volgens hem wordt er van alles aan gedaan om de drukte te managen. 'We zijn van 10.00 tot 20.00 uur open, we proberen bij mensen erin te krijgen dat ze tussen 17.00 uur en 20.00 uur komen, als ze rustig willen winkelen', aldus Muller.

De KKEC in de Mall of the Netherlands | Foto: KKEC

'We hebben een geweldig team aan handhavers, die doen een fantastische job. Ze zijn er continu mee bezig om mensen op de regels te wijzen. Zo was de rij bij Victoria's Secret te lang en zorgden ze ervoor dat mensen niet konden aansluiten.'

