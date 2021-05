Tweede etappe Tour de France moet groot deel van de regio aandoen

My dream, my goal, my Tour: onder dit motto wil Rotterdam de Grand Départ van de Tour de France organiseren. Rotterdam had al eerder plannen om een gooi te doen naar de Grand Départ en heeft Den Haag gevraagd om zich aan te sluiten. Dat doet Den Haag. De steden hebben nu samen een bidbook voor de Tourorganisatie gemaakt waarin staat wat Den Haag en Rotterdam te bieden hebben. Dit bidbook is donderdag aangeboden aan de Tourorganisatie.

Het idee is om de proloog van de Tour in Rotterdam te laten verrijden, gevolgd door een etappe met start in Rotterdam en aankomst in Den Haag. Een groot deel van de regio moet worden aangedaan, zoals is te zien op onderstaande routekaart. Vanuit Rotterdam rijden de renners eerst via Voorne-Putten, Barendrecht en Ridderkerk naar Capelle aan den IJssel. Dan komt het peloton onze regio binnen. Tussen Hoek van Holland, Westland en finishplaats Den Haag loopt het parcours evenwijdig aan de kust. Een dag later moeten de renners vertrekken vanuit Rotterdam en via Limburg ons land verlaten.

De etappe leidt de renners door een groot deel van de regio | Foto: Gemeente Rotterdam

'Een buitenkans'

Wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) van Den Haag noemde het plan om de Tour binnen te halen eerder 'een buitenkans' voor beide steden. Rotterdam organiseerde in 2010 al eens de Tourstart. Den Haag deed dat heel veel jaren terug: in 1973 was de Grand Départ op de boulevard van Scheveningen. Joop Zoetemelk won de proloog en een dag later was de start op Scheveningen en de finish in Rotterdam.

De bijdrage die Rotterdam aan Den Haag heeft gevraagd om de finish van de eerste etappe te organiseren is 3,9 miljoen euro. Daarnaast verwacht Den Haag kosten te maken op het gebied van lokale infrastructuur, logistiek, hospitality, communicatie, promotie, citydressing en 'aanloopevenementen'. De inschatting is dat de totale kosten voor Den Haag ongeveer 6 á 7 miljoen euro zullen bedragen. Rotterdam trekt in totaal 22,3 miljoen euro uit.

Gemeenteraad niet onverdeeld enthousiast

In de Haagse gemeenteraad zijn niet alle partijen enthousiast over de Tourambities van Den Haag. Oppositiepartijen SP, de Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren noemden het eerder 'onverstandig' om in deze tijd zoveel geld uit te geven aan het binnenhalen van de Tourstart.

En ook collegepartijen PvdA en GroenLinks zijn uitermate kritisch. 'Ik ben een groot fan van de Tour', stelde GroenLinks-raadslid Maarten De Vuyst eerder. 'Met de paplepel ingegoten, maar ik vind dit niet het moment om bijna zeven miljoen Haagse euro's uit te trekken om de start naar Rotterdam te halen. GroenLinks zet liever het geld in voor andere zaken, bijvoorbeeld het herstel van corona en kwetsbare Hagenaren.’

Tourdirecteur onder de indruk

Wie wel enthousiast is, is Tourdirecteur Christian Prudhomme. Hij zei donderdag dat de plannen voor het Grand Départ in Rotterdam en Den Haag voor 2024 of 2025 hem zeker bevallen. 'We zijn altijd blij als steden zich aanmelden voor de start van de Tour de France, maar we zijn extra verheugd als steden die de Tour al eens hebben ontvangen dat nog eens willen doen', zei de Tourbaas. 'Dat betekent dat geen van de partijen zich heeft vergist. Dat de stad gelijk had en de Tour ook.'

Prudhomme sprak zich nog niet specifiek uit over de kansen, maar benadrukte dat er een vertrouwensband is tussen de Tour de France en de steden én ook tussen de Tour en de twee burgemeesters. Aboutaleb was al burgemeester in Rotterdam bij het Grand Départ van 2010 en Van Zanen ontving als burgemeester van Utrecht de Tour in 2015. 'Dat vertrouwen is essentieel', meent Prudhomme. De Tourbaas wees daarbij ook op het innovatieve karakter van de twee voorgaande Tourstarts in Nederland. 'In Rotterdam begonnen ze met het 100 dagen tot aan de Tour-feest met de aftrap op de Erasmusbrug. In Utrecht werd voor het eerst een kinderpersconferentie georganiseerd, waar heel andere vragen aan de renners werden gesteld dan de gewone journalisten doen', aldus Prudhomme.

