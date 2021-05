Rutte hekelt nieuwe naam Kunstmuseum, directeur staat 'er nog volledig achter'

De naamsverandering van het grootste museum in Den Haag was niet onomstreden. In 2019 veranderde het Gemeentemuseum haar naam, in de hoop een groter publiek aan te trekken. 'Samen met het Rijksmuseum trekken wij de meeste Nederlandse bezoekers, maar qua naamsbekendheid scoorden we lager dan het Drents en het Gronings Museum. Niets ten nadele van die musea, maar met onze grootte verwacht je meer', legt Tempel uit.

Volgens de directeur moet de naamsverandering daarbij helpen. 'Burgemeester Van Aartsen zei altijd dat hij niet op het gemeentehuis werkte, maar op het stadhuis. Gemeente is een ambtelijk woord, daar krijg je je rekeningen van. Maar als je wat wilt doen, dan ga je naar de stad. Dus stad en gemeente betekenen wel hetzelfde, maar ze hebben een heel andere lading. Dat overtuigde mij dat de naam veranderd moest worden.'

'Rare naam negeren we'

Niet iedereen is blij met de naamsverandering. Zoals de demissionaire premier. 'We zijn in Den Haag, bij het mooiste gebouw ter wereld', zo vertelde hij woensdag bij het ontsteken van het Bevrijdingsvuur. 'Het heet gewoon Gemeentemuseum. Die rare naam Kunstmuseum negeren we volledig. Om hier het vuur aan te mogen steken, dat vind ik wel uniek.'

Het is niet voor het eerst dat Tempel hoort dat mensen de naamsverandering maar niets vinden. 'Natuurlijk zijn er mensen die zijn opgegroeid met het Gemeentemuseum. Dat geldt ook voor onze premier. Zij zijn gewend aan de naam. Uit onderzoek was al voorspeld dat vooral traditionele, oudere, witte mannen moeite met de naamsverandering zouden hebben. Maar uiteindelijk hebben we het gedaan om nieuw publiek te trekken. En dat is gelukt, dus ik sta nog steeds volledig achter de naam Kunstmuseum.'

