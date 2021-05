Bestuurder onder invloed knalt met Ferrari door hek langs N44

De bestuurder van een Ferrari heeft een duur foutje gemaakt. Op de N44 bij Wassenaar raakte hij de controle over de auto kwijt waardoor de Ferrari door een hek knalde en in de berm terecht kwam. De man is aangehouden voor rijden onder invloed.

De traditioneel roodgekleurde auto kon niet meer verder rijden en is door een berger opgehaald. Het ongeval vond rond 12.45 uur plaats. De N44 was in de richting van Amsterdam korte tijd dicht.

Op foto's is te zien dat, naast flink wat krassen, de spoiler van de sportwagen is afgebroken. Wat de precieze schade is, is niet bekend. De inzittenden zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. De bestuurder mocht echter ook niet naar huis, want hij werd opgepakt omdat hij onder invloed was.

LEES OOK: Eigenaar gecrashte Lamborghini: 'Met de huurder in gesprek over schadevergoeding'