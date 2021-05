Bianca Netten en Anne-Tjerk Mante naar finale Haags Songfestival

In de derde en laatste voorronde van het Haags Songfestival zag de jury zich vrijdag opnieuw voor de moeilijke taak gesteld een keuze te maken uit zeven kandidaten. Uiteindelijk viel de keuze op zangeres Bianca Netten en zanger Anne-Tjerk Mante. Deze twee acts zien we op vrijdag 14 mei om 20.00 uur terug in de finale van het Haags Songfestival op omroepwest.nl.

De voorronde van afgelopen vrijdag 7 mei viel op door de grote diversiteit aan stijlen. Een jury, bestaande uit schrijver en muzikant Boozy de Kok, influencer en Den Haag-promoter Marlies van der Kolk (Haagse Schatten) en muzikant en koordirigent Henk Anijs, koos uiteindelijk voor de brutale bluesballad Haagse Bluf van Bianca Netten en het kleinkunstlied Dit is mijn Den Haag van Anne-Tjerk Mante.

In de eerdere voorronden werden al finaleplekken binnengehaald door het driekoppige Cycle and the City, zanger Onwijs Gijs, rapper D. Chesron en feestzanger Robbie de Huismuzikant.

Bianca Netten

De 52-jarige Bianca Netten komt uit Schiedam en verhuisde op haar vijftiende naar Den Haag. Bianca woont in de Stationsbuurt en werkt in het dagelijks leven als jeugdconsulent en zorgverlener.

Daarnaast treedt ze sinds vijf jaar vaak op met de coverband Crazy Mama and de Bootz XL. Haar muzikale inspiratiebronnen zijn onder meer Etta James, Tina Turner, Nina Simone en Billy Holiday. Het nummer Haagse Bluf maakte ze samen met componist Rob Daenen.

Anne-Tjerk Mante

De veelzijdige Anne-Tjerk Mante is 52 jaar en woont in Ypenburg. Hij werkt als redacteur bij het Ministerie van Financiën en schrijft daar voor het personeelsmagazine en websites.

Daarnaast is hij actief als muziektheatermaker, presentator, beeldend kunstenaar en dagvoorzitter. Ook werkt Anne-Tjerk wekelijks mee aan het radioprogramma Het Woordenrijk op Den Haag FM. Dit is mijn Den Haag schreef hij samen met Micha Götz.

Publiek kan bij finale meestemmen

De finale van het Haags Songfestival is komende vrijdagavond 14 mei te zien als televisieprogramma op Den Haag TV en als stream op omroepwest.nl en denhaagfm.nl.

In de finale kan het publiek thuis voor het eerst meestemmen door een sms (0,25 euro) te sturen. De publieksstemmen en de juryuitslag tellen elk 50/50 mee in de einduitslag. Wethouder Martijn Balster (PvdA) van Wonen, Wijken en Welzijn maakt de naam van de winnaar bekend.

Eeuwige roem

Het winnende lied van het Haags Songfestival wordt uitgebracht op een fysieke geluidsdrager naar keuze (vinyl, cassette of cd-single).

Daarnaast krijgt de winnaar een grote beker mee naar huis en kan hij of zij uiteraard rekenen op eeuwige roem. Voor het Haags Songfestival 2021 kwamen ruim zestig aanmeldingen binnen bij de organiserende R.G. Ruijs Stichting.

Geschiedenis

In 2020 was het precies vijftig jaar geleden dat voor het eerst een 'Haags Songfestival' werd gehouden. De winnaars van dat 'super Haags liedjesfestijn in uitverkocht Congresgebouw' (aldus de Haagsche Courant) waren componist W. Verhoeven en tekstdichter F.E.M. Verberckmoes met hun lied Den Haag, daar woon ik graag.

In 2003 werd voor de tweede keer een lokaal songfestival gehouden in Den Haag. De liedjeswedstrijd, waarvan de finale plaatvond in het World Forum, werd toen gewonnen door Rinus Koevoets met het nummer 't Mooiste dialect.

