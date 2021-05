Kamperen in coronatijd: 'De straten en planten thuis ken ik nou wel'

Op de camping is het 'gezellig bezet', volgens beheerder Marco Vos. 'We hebben wat oudere mensen staan, een paar gezinnen die zelfs lekker buiten eten, wat jonge mensen.... prima!' Op de Stochemhoeve staan ook moeder en dochter Elize en Iris. 'Ik zit in coronatijd al zo lang binnen, ik vind het heerlijk om even buiten te zijn', vertelt Elize. Dat het weer niet fantastisch is, deert de dames niet.

Iris geniet van het kamperen ondanks de kou

Elize: 'Ach, we hebben ons erop gekleed.' Elize slaapt in de tent en dochter Iris in het caravannetje. 'Het is zo basic, in de tent op de grond, met weinig spullen. Ik heb zo heel weinig om me zorgen over te maken en dat onthaast', vertelt Elize. Dochter Iris vult aan: 'Door corona ken ik mijn eigen straten en planten iets te goed. Hier is alles nieuw en geniet ik van het buiten zijn.'

Coronamaatregelen prima te doen

Beheerder Marco had het vorig jaar wel even moeilijk met alle nieuwe coronaregels die ook voor campings gingen gelden. 'Nu zijn we er helemaal aan gewend. Kapje voor bij de wc en douche, ook bij de kantine. En als mensen verder buiten een beetje opletten is er eigenlijk niks meer aan de hand'.

Ook op de camping: coronamaatregelen

Het enige dat anders is, is het aantal boekingen. 'Ik merk dat mensen toch wachten met boeken voor de zomermaanden in de hoop dat ze toch nog naar het buitenland kunnen. Maar als dat mag, dan komen de buitenlanders ook weer hier naar Leiden. Ik maak me geen zorgen'. Moeder Elize hoopt dat de camping niet té bekend wordt: 'Dan komen er teveel mensen en het is nu juist zo lekker zo...'.