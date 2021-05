Meisjes (13 en 14) aangehouden met boksbeugel, mes en schroevendraaier

Een boksbeugel, mes en schroevendraaier. Dat hadden twee meisjes van 13 en 14 jaar woensdag bij zich toen ze in Den Haag door de politie werden aangehouden. De wapens zijn in beslag genomen.

De politie kreeg woensdag de melding dat een groep jongeren onenigheid had op de Leyweg in Den Haag en dat een aantal van hen wapens bij zich had. Toen agenten aankwamen spatte de groep uiteen, maar de jongeren konden worden ingesloten en gecontroleerd.

Bij die controle bleek dat een 14-jarig meisje een boksbeugel, een schroevendraaier en een omgebouwde pen, waarvan een mes te maken was, bij zich had. Een meisje van 13 had een mes bij zich. Ze zijn allebei aangehouden en in het bijzijn van hun ouders verhoord over het wapenbezit. De 13-jarige kreeg een bekeuring, het andere meisje is doorverwezen naar Bureau Halt, meldt de politie.

'Wapenbezit onder jongeren niet normaal'

'Wapenbezit onder jongeren is niet normaal. Wapens zijn verboden', aldus de politie. 'Toch komen steekincidenten voor onder jongeren. Eenmaal een mes op zak, wordt dit sneller gebruikt met alle ingrijpende gevolgen van dien. Daarom worden de regels over wapens verduidelijkt, zodat sneller kan worden opgetreden als iemand over straat gaat met een huishoudelijk mes of ander voorwerp dat als een steekwapen kan worden gebruikt. Ook wordt gewerkt aan een wetsvoorstel om de verkoop van legale messen aan minderjarigen te verbieden.'

LEES OOK: Tieners vaker betrokken bij steekpartijen: Den Haag komt met actieplan