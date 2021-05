Dames HDM verliezen eerste playoffwedstrijd ooit met ruime cijfers van Den Bosch

De hockeydames van HDM hebben de eerste playoffwedstrijd uit de clubgeschiedenis met 0-4 verloren van Den Bosch. In Den Haag zorgde Frédérique Matla met een hattrick voor een 0-3 voorsprong, waarna het slotakkoord voor Noor Omrani was.

Ongeveer een maand geleden plaatsten de dames van HDM zich voor het eerst voor de playoffs om het landskampioenschap. Coach Ivar Knötschke zei toen dat zijn ploeg 'zeker in de eerste wedstrijd, gewoon het eigen spel ging spelen'. Om daarna te vervolgen: 'Misschien dat we daarna aan de hand van het resultaat nog wat details zullen aanpassen.'

Daartoe kreeg HDM geen kans in eigen huis. Den Bosch was heer en meester in Den Haag. De ervaren ploeg was continu in de aanval en in het eerste en tweede kwart hield HDM-keepster Julia Remmerswaal haar ploeg in de race door met fraaie reddingen goals te voorkomen. Met 0-0 werd de kleedkamer opgezocht.

Den Bosch opent de score in het derde kwart

Na de thee zette Den Bosch het verschil in krachtsverhouding om in doelpunten. Matla benutte in de veertigste minuut een strafcorner en zette de Brabantse bezoekers op 0-1. In het vierde kwart bouwde de negentienvoudig landskampioen de score verder uit. Via een strafbal en strafcorner maakte Matla haar hattrick compleet. Drie minuten voor tijd deed ook Omrani een duit in het zakje.

Komende zaterdag om 12.00 uur is de terugwedstrijd in Den Bosch.