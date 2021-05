Coronavirus: Minder patiënten in ziekenhuis, gemiddeld aantal besmettingen iets omhoog

7521 nieuwe coronagevallen, gemiddelde weer iets omhoog

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 7521 nieuwe coronagevallen geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 51.545 positieve tests doorgegeven aan het RIVM.

De weekcijfers geven een gemiddelde van 7364 meldingen per dag, waarmee het gemiddelde na drie dagen van daling weer iets omhoog gaat.

LCPS: 2478 patiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen liggen 2478 coronapatiënten, 43 minder dan op vrijdag. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 1700 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 24 minder dan een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bedraagt 778, dat zijn er 19 minder dan op vrijdag.

Kerken houden financiën redelijk op peil

Nauwelijks kerkgangers, veel minder onderling contact. Nederlandse kerken vreesden dat 2020 financieel een zwaar jaar zou worden. Toch hebben ze zich redelijk goed door het eerste jaar van de coronacrisis heen geslagen, blijkt uit een inventarisatie van het Nederlands Dagblad.

De pijn zit hem vooral in de misgelopen huurinkomsten, al verschilt dat sterk per lokale gemeente. Het scheelt nogal of je een oud kerkgebouw hebt in het centrum, nieuwbouw aan de rand of geen eigen kerk. De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) schat dat protestantse gemeenten op dat vlak gemiddeld 37 procent minder binnenkregen. Het Leger des Heils houdt rekening met een gat van drie tot vijf ton, vooral doordat de honderd kledingwinkels niet open konden. Verschillende kerken en gemeenten konden overigens succesvol een beroep doen op overheidssteun om kosters en ander personeel uit te betalen.

'Investeer in vaccinatie in plaats van in toegangstesten'

Patiënten met langdurige coronaklachten hebben opvallend vaak problemen met hun brein. Ruim een derde van de mensen die aanklopten bij de gespecialiseerde hulpverleners van C-support ervaart problemen met concentratie, 30 procent heeft moeite met dingen onthouden. Ook houdt een aanzienlijk deel van de patiënten last van hoofdpijn, schrijft het AD.

C-support, een stichting die door de overheid is aangewezen om coronapatiënten die drie maanden na besmetting nog gezondheidsproblemen ervaren te ondersteunen bij nazorg, hielp tot nu toe bijna vierduizend mensen. Het gaat in veel gevallen om mensen die nooit in het ziekenhuis lagen.

'Investeer in vaccinatie in plaats van in toegangstesten'

In plaats van in toegangstesten zou de overheid moeten investeren in de vaccinatiestrategie voor de lange termijn, zegt vaccinoloog en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde Ronald de Groot tegen het ANP. Er wordt volgens hem nauwelijks onderzoek gedaan naar de werking van de coronavaccins op de langere termijn, terwijl het maar zeer de vraag is hoe lang de vaccins bescherming bieden.

Volgende week stemt de Tweede Kamer over een kabinetsplan om toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten te treden. Er lijkt al wel een Kamermeerderheid voor het voorstel te zijn. "We gaan investeren in het organiseren van evenementen, terwijl: het enige dat ons uit de coronapandemie helpt is vaccineren", zegt De Groot, die onder andere lid was van de Gezondheidsraad.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.