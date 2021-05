Coronavirus: Relschoppers Malieveld voor rechter, 'lastige keuze kabinet'

RIVM start onderzoek naar langetermijneffectiviteit coronavaccins

Het RIVM begint maandag met een groot onderzoek naar de effectiviteit op de lange termijn van de verschillende coronavaccins in Nederland. Het doel ervan is om in alle leeftijdsgroepen inzicht te krijgen in de mate waarin de vaccins bescherming bieden en hoe lang deze bescherming standhoudt.

Ook wordt gekeken of en in welke mate de vaccins bescherming bieden tegen nieuwe varianten van het virus. Iedereen die in Nederland woont en tussen de 18 tot 85 jaar oud is, kan aan het onderzoek deelnemen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bekend.

Volgens het instituut is het nog niet eerder voorgekomen dat de gehele bevolking in korte tijd wordt uitgenodigd om nieuw ontwikkelde vaccins tegen een nieuw virus te ontvangen. Met het onderzoek zullen 50.000 Nederlanders gedurende 5 jaar gevolgd worden. 'Dit onderzoek zal de (langetermijn-) effectiviteit van de vaccins in de praktijk monitoren en de verschillende vaccins kunnen vergelijken. Zowel in de algemene bevolking als in risicogroepen', aldus het RIVM.

'Kabinet heeft een lastige keuze te maken'

Het demissionaire kabinet beslist dinsdag of de tweede stap in het openingsplan gezet kan worden. De ziekenhuisopnames nemen af, maar nog niet voldoende volgens het OMT-advies. Wim Schellekens, lid van het onafhankelijke Red Team, vindt het goed dat het kabinet nog even aankijkt. 'Het OMT-advies is helder en het is verstandig dat het kabinet voorzichtig is.'

Schellekens heeft het idee dat we de goede kant opgaan. 'Uit de modellen van het RIVM blijkt dat we over de top zijn', zegt hij in West Wordt Wakker. 'Maar de ziekenhuizen liggen nog steeds bomvol, dat is bijna niet vol te houden. Er mag dan ook echt niets gebeuren.'

Bronnen rond het kabinet zeggen dat premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens de persconferentie nieuwe versoepelingen aan zal kondigen, mits het aantal opnames blijft dalen. 'Ik begrijp de dierentuinen, pretparken en vooral ook de sportscholen dat ze weer open willen', vertelt Schellekens. 'Maar het aantal besmettingen moet nog verder omlaag. We zien nu een daling, maar die is nog niet de 20 procent die het OMT adviseert. Het kabinet heeft daarom een lastige keuze te maken.'

Bedrijven wachten met terugbetalen NOW-geld

Bedrijven die een deel van het geld dat ze vanwege de NOW-regeling hebben ontvangen moeten terugbetalen, wachten daar veelal mee. Slechts een klein deel heeft het geld alweer overgemaakt, meldt radiozender BNR na een rondgang onder financieel adviseurs en specialisten.

Bedrijven wachten in veel gevallen zo lang mogelijk omdat ze het geld simpelweg niet hebben. Ook zijn er bedrijven die de terugbetaling onterecht vinden en bezwaar willen maken tegen die beslissing. Toch raden de adviseurs aan een begin te maken met de terugbetaling of in elk geval geld daarvoor opzij te zetten. 'In oktober komt de belasting er ook weer aan, dan verwacht ik toch meer faillissementen te zien', stelt een woordvoerder van VRB Adviesgroep.

Burgemeester Lenferink voorzitter Veiligheidsberaad bij overleg versoepelingen

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden zit maandagavond de vergadering van het Veiligheidsberaad voor. Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) schuift online aan bij de vergadering van de 25 voorzitters van de veiligheidsregio’s. Op de agenda staan de coronamaatregelen die horen bij de nieuwe, tweede stap van het openingsplan. Ook bespreken de burgemeesters of zij vinden dat Nederland toe is aan die nieuwe stap of niet.

Burgemeester Lenferink van Leiden zit deze keer de vergadering van het Veiligheidsberaad voor, omdat de vaste voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, vakantie heeft. De eerste stap van het openingsplan van het kabinet was onder meer het openen van de terrassen. Een tweede stap werd met een week uitgesteld omdat het aantal besmettingen nog te hoog was om te kunnen versoepelen. Dinsdag is naar verwachting een nieuwe persconferentie van het kabinet.

Middelen om leerachterstand door corona aan te pakken

Scholen krijgen een waslijst aan middelen om de leerachterstanden door corona weg te werken. Minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) geeft ze de mogelijkheid om het schooljaar te verlengen, de lesdagen langer te maken of zelfs privéleraren in te zetten. Dat meldt het AD, die de minister sprak.

Basisscholen, middelbare scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs krijgen vanaf komend schooljaar geld om leerlingen heel gericht vooruit te helpen, ook op sociaal-emotioneel gebied. Voor de aanpak is minimaal 700 euro per leerling beschikbaar. Scholen met veel leerlingen met achterstanden ontvangen extra financiering, hoeveel meer wordt volgende maand duidelijk.

In de plannen van Slob, die 6 miljard euro voor het basis- en voortgezet onderwijs uittrekt, zit voor ieder wat wils. Zo kost verlenging van het schooljaar of de schooldag en extra onderwijs voor kinderen uit kansarme gezinnen tussen de 231 en 828 euro per leerling; een keurig bedrag in onderwijsland, maar het levert leerlingen per jaar slechts twee maanden extra vooruitgang op. Hetzelfde beperkte effect geldt voor het opzetten van zomer- of lentescholen.

Relschoppers Malieveld voor de rechter

Op een themazitting van de politierechter in Den Haag komen maandagmiddag vijf verdachten langs van rellen op het Malieveld. De relschoppers zouden zich op zondag 14 maart ernstig hebben misdragen na een demonstratie van Nederland in Verzet tegen de coronamaatregelen.

De manifestatie mondde uit in rellen en charges door de politie. Bij de ongeregeldheden werden twintig mensen aangehouden. Zes agenten raakten gewond. Na de demonstratie doken verschillende filmpjes op over mogelijk bovenmatig politiegeweld. Daar wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzoek naar gedaan.

De verdachten komen van heinde en verre. Een 40-jarige man uit Heerhugowaard zou een agent op zijn hoofd hebben geslagen. Een 33-jarige man uit Waalre wordt ervan verdacht een agent met een paraplu te hebben geslagen. Een 32-jarige Hagenaar zou een trap tegen een politiebus hebben gegeven. Een 60-jarige Hagenaar staat terecht voor het gooien van een fiets op de rug van een agent. De zitting begint met een 45-jarige verdachte uit Hengelo die een agent heeft beledigd.

De themazitting krijgt woensdag een vervolg met onder anderen de demonstrant die een vechthond meenam naar het Malieveld, die erbij was toen een politiehond werd bekogeld en een hondengeleider van de politie zich genoodzaakt voelde een waarschuwingsschot te lossen.

De politie kreeg in de week na de demonstratie tweehonderd klachten over politiegeweld en nam meer dan twintig aangiftes in behandeling tegen de politie. Amnesty International sprak van disproportioneel geweld en riep op tot een onderzoek.

'Nederlandse vakantieparken moeten bedacht zijn op annuleringen'

Veel Nederlanders hebben voor deze zomer een vakantie in eigen land geboekt maar zouden liever naar het buitenland willen. Daarom moeten vakantieparken en hotels in Nederland rekening houden met annuleringen als andere landen de grenzen weer opengooien, stelt het Economisch Bureau van ABN AMRO.

De economen van de bank verwachten echter dat dergelijke 'schaduwvakanties' niet direct tot problemen hoeven te leiden. Veel vakantieparken hebben bijvoorbeeld de annuleringsvoorwaarden al aangescherpt de laatste tijd. Zo zijn aanbetalingen standaard en is corona geen geldige reden meer om de reis te annuleren.

Tegelijkertijd is er door de wens naar het buitenland te gaan veel aarzeling bij Nederlanders om te boeken. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat zo'n twee derde van de Nederlanders vanwege die wens en de onzekerheid over wat er deze zomer mogelijk is in verband met corona pas laat gaat boeken. Ook hebben bijvoorbeeld Duitsers en Belgen ook de wens buiten eigen land op vakantie te gaan. Als er versoepelingen komen, dan kan de reissector profiteren van de komst van die buitenlandse toeristen.

Coronasteun voor vaste lasten ook opengesteld voor grote bedrijven

Coronasteunregeling TVL, oftewel de tegemoetkoming in vaste lasten voor ondernemers, wordt maandag voor het eerst ook opengesteld voor grote bedrijven. Tot nu toe konden alleen kleinere mkb-bedrijven gebruik maken van deze steun.

Het gaat bij grote bedrijven om ondernemingen met meer dan 250 voltijdswerknemers of meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Het maximale subsidiebedrag voor hen is 600.000 euro. Dat zou dan een tegemoetkoming zijn voor het eerste kwartaal van dit jaar. Voor grote bedrijven in de detailhandel kan hier een opslag van maximaal 300.000 euro bovenop komen.

Net als voor de andere bedrijven die al gebruik konden maken van de regeling, geldt de voorwaarde dat het bedrijf of de groep minimaal 30 procent omzetverlies heeft in vergelijking met het eerste kwartaal van 2019. Om grote bedrijven voldoende tijd te geven voor de aanvraag blijft de regeling voor deze groep open tot 10 juni. Bepaalde gegevens kunnen eventueel later ingeleverd worden. Voor de andere bedrijven staat de regeling voor een vergoeding voor het eerste kwartaal al sinds 15 februari open en deze sluit op 18 mei.

Bedrijfsartsen worstelen met aanpak coronaklachten werknemers

Bedrijfsartsen hebben grote moeite om werknemers met langdurige klachten na corona (Long Covid) goed te adviseren. Door een gebrek aan wetenschappelijke kennis over deze nieuwe ziekte weten bedrijfsartsen soms niet goed hoe ze gezondheidsklachten moeten interpreteren en welke behandeling kan helpen. Dat zegt de Nederlandse Vereniging van Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) tegen onderzoeksplatform Pointer (KRO-NCRV).

Uit een peiling van de NVAB, die is ingevuld door ruim vierhonderd bedrijfsartsen, blijkt 80 procent van hen behoefte te hebben aan kennis en onderbouwing hoe om te gaan met werknemers met Long Covid.

Ook zijn er werkgevers die Long Covid als ziektebeeld niet erkennen of die geen begrip hebben voor het lange ziek zijn. Bijna een kwart van de bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever om werknemers met Long Covid eerder het werk te laten hervatten.

