Coronavirus: Kuipers is het eens met het kabinet

Kuipers is het eens met het kabinet

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) kan zich vinden in de aangekondigde versoepelingen van coronamaatregelen, die mogelijk volgende week woensdag ingaan. 'Ik ben het hier mee eens', zei hij dinsdag in het tv-programma De Vooravond.

Met het oog op de daling van de instroom van nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen op de ic en verpleegafdelingen begrijpt hij de stap. Kuipers: 'We hadden de afgelopen week een daling van 312 naar 275, dat is zo'n 12 procent. Dat moet dan nog even doorzetten. Want je moet dan eigenlijk met die 20 procent op zo'n 250 uitkomen', zei Kuipers over de patiëntenaantallen. 'Dat is waar we de afgelopen dagen op zaten, maar het is nog te vroeg. Maar ik denk dat er een grote kans is dat we dat volgende week gaan halen.'

Fitnessbranche: heropening sportscholen biedt perspectief

De heropening van sportscholen biedt perspectief aan de fitnessbranche. Dat zegt directeur Ronald Wouters van brancheorganisatie NL Actief, waarbij ongeveer duizend sportlocaties zijn aangesloten. 'We gaan de goede kant op. Mensen staan te popelen om te fitnessen.'

Vanaf volgende week woensdag mag in groepjes van hooguit twee personen samen binnen getraind worden, met een maximum van dertig mensen per ruimte, met reservering en registratie. Kleedkamers blijven wel dicht en douches ook.

Versoepelingen in aantocht, als aantal opnames verder daalt

Het kabinet zet de tweede stap in het openingsplan op woensdag 19 mei. Voorwaarde is dan wel dat het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnames op de maandag ervoor verder zijn gedaald. Mochten de cijfers toch nog tegenvallen, dan zal het kabinet op de pauzeknop drukken, zei Rutte. 'We denken niet dat het zover komt, maar we moeten er wel rekening mee houden.'

Premier Rutte en minister De Jonge | Foto: ANP

Kabinet mikt op volledige opening middelbare scholen eind mei

Het kabinet wil binnen twee weken een beslissing nemen over het weer volledig openen van de middelbare scholen. Die versoepeling zou dan in de week van 31 mei in moeten gaan, zeggen ingewijden tegen de NOS. In de scholen hoeft dan ook niet langer anderhalve meter afstand gehouden te worden, want dat is in een vol gebouw niet mogelijk.

Nu is het voortgezet onderwijs slechts gedeeltelijk open. De meeste leerlingen krijgen ongeveer de helft van de tijd fysiek les, de andere uren wordt er online-onderwijs gegeven.

Aantal nieuwe coronabesmettingen daalt

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 5586 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er bijna 300 minder dan tussen zondagochtend en maandagochtend, toen 5884 nieuwe gevallen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) werden gemeld.

Op maandagen en dinsdagen zijn er doorgaans minder positieve gevallen dan later in de week. Dat komt doordat in de weekenden minder mensen zich laten testen op het coronavirus.

Het aantal sterfgevallen steeg met 44. Vorige week dinsdag was dat aantal 32. Wanneer een coronapatiënt overlijdt, wordt dit soms pas na een tijdje geregistreerd bij het RIVM. Sterfgevallen in het weekeinde worden doorgaans in de loop van maandag doorgegeven en zijn dan op dinsdag terug te zien in de cijfers van het RIVM.

Een patiënt in het LUMC | Foto: ANP

Coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Steeds minder coronapatiënten belanden in de ziekenhuizen. Het gemiddelde aantal nieuwe opnames in een week tijd is dinsdag voor de zesde dag op rij gedaald, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1842 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat komt neer op ongeveer 263 mensen per dag. Dat gemiddelde is zes dagen achter elkaar gedaald en staat nu op het laagste peil sinds 23 maart. Sinds eind april is de instroom in de ziekenhuizen met ongeveer 16 procent afgenomen.

Ondanks de dalende aantallen werden gisteren nog patiënten naar andere ziekenhuizen gebracht | Foto ANP

Trombose en laag aantal bloedplaatjes ook bij mannen vastgesteld

Bijwerkingencentrum Lareb heeft voor het eerst meldingen ontvangen van mannen met trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes na een prik met het coronavaccin AstraZeneca. In totaal ontving het centrum drie meldingen van mannen. Alle eerdere meldingen kwamen alleen van vrouwen. In totaal zijn er nu vijftien meldingen bekend van deze specifieke bijwerking na vaccinatie met AstraZeneca. Het centrum kan echter niet met zekerheid zeggen of er een relatie is met het vaccin. 'Trombose en longembolieën hebben diverse oorzaken en komen best vaak voor, bij ongeveer één op de 1000 mensen', zo zegt het centrum.

Volgens de organisatie zijn tot nu toe 50 duizend meldingen binnengekomen over bijwerkingen na inenting met coronavaccins. Meer dan de helft van die meldingen, ruim 26 duizend, had betrekking op het AstraZeneca-vaccin. De meeste bijwerkingen beperken zich tot spierpijn, misselijkheid vermoeidheid, rillen en koorts. Het aantal meldingen heeft betrekking op ongeveer 6,4 miljoen toegediende vaccins.

Mogelijk meer versoepelingen, maar kabinet heeft 'noodrem' klaarstaan

Als de druk op de ziekenhuizen blijft afnemen, wil het kabinet volgende week de volgende stap in het heropeningsplan nemen. Volgens ingewijden heeft het kabinet echter wel een zogenaamde 'noodrem' ingebouwd voor als de cijfers verdere versoepelingen toch niet toelaten. Maandag 17 mei kijkt het kabinet of er ruimte is om die stap te nemen. Als het aantal ziekenhuisopnames deze week 20 procent lager ligt dan vorige week kunnen de versoepelingen worden doorgevoerd.

Onder de nieuwe versoepelingen vallen onder meer nieuwe openingstijden voor de terrassen. Die mogen nu van 12.00 tot 18.00 uur open zijn. Daar wil het kabinet 6.00 en 20.00 uur van maken, omdat de huidige openingstijden volgens horeca-ondernemers niet genoeg zijn om uit de kosten te komen. Ook binnen- en buitensporten wordt weer toegestaan, en 'doorstroomlocaties' zoals pretparken en dierentuinen mogen weer open. Het algemene advies om niet naar het buitenland te reizen wordt vervangen door een apart reisadvies per land.

Ondanks coronacrisis groot gebrek aan kantoorruimte in Den Haag

Ondanks het feit dat de meeste mensen dankzij de coronacrisis thuiswerken, kampt Den Haag met een groot tekort aan goede, bereikbare kantoorruimte. Om te voorkomen dat bedrijven die zich in Den Haag willen vestigen uitwijken wil de gemeente nu stappen ondernemen. Den Haag wil meer duurzame kantoorgebouwen in de buurt van het openbaar vervoer. Daarnaast wil de gemeente ook dat grote kantoren niet meer zomaar worden omgebouwd tot woningen.

Het is nog niet duidelijk wat de effecten van de coronacrisis op de lange termijn zullen betekenen voor de vraag naar kantoorruimte. In Den Haag was ook voor de crisis de vraag naar kantoorruimte al groter dan het aanbod.

Cultuurfonds trekt 1,5 miljoen euro uit voor muziekpodia

Het Kickstart Cultuurfonds heeft een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld om 46 muziekpodia coronaproof te maken. Onder de ontvangers van het geld vallen onder meer de Melkweg in Amsterdam, de Grote Kerk in Naarden en het PAARD in Den Haag. De bedragen die muziekpodia ontvangen bestaan uit enkele duizenden euros voor kleine podia tot bijvoorbeeld 100 duizend euro voor Paradiso in Amterdam. Daarnaast ondersteunt het noodfonds ook producenten van professionele podiumkunsten, musea en theaters bij corona-gerelateerde kosten.

Het Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van onder meer de BankGiro Loterij en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Vorig jaar trok het fonds ruim 16 miljoen euro uit om cultuurinstanties te ondersteunen. Dit jaar is dat bedrag maar liefst 20 miljoen euro.

Susan en Freek treden op tijdens het bevrijdingsfestival in het PAARD | Foto: ANP

Veiligheidsberaad positief over meer versoepelingen

Het Veiligheidsberaad, met daarin de 25 voorzitters van alle veiligheidsregio's, heeft zich positief uitgesproken over het voorstel van het kabinet om vanaf 19 mei meer versoepelingen door te voeren, mits de situatie dat tegen die tijd toelaat. Maandagavond kwam de raad bijeen voor een digitaal overleg.

Ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus, was bij dit overleg aanwezig. Grapperhaus lichtte de voorgenomen besluitvorming over de coronamaatregelen vanaf 19 mei toe. Dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de versoepelingen te kunnen doorvoeren. Het gaat daarbij om de tweede stap, zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen.

'Het openingsplan is een heldere route om uit de lockdown terug naar het oude normaal te gaan en sluit aan op de oproep van het Veiligheidsberaad: versoepelen buiten voor binnen, kleine groepen voor groot en jong voor oud', stelt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsbereid in een verklaring.

Niet iedere GGD registreert coronavaccinatie in het gele boekje

Niet alle GGD's werken mee aan het registreren van coronavaccinaties in het zogenoemde gele boekje. Het vaccinatieboekje is een officieel, meertalig vaccinatieregistratiesysteem van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat meldt Nieuwsuur.

Dit geelkleurige boekje wordt al jaren gebruikt voor het registreren van reisvaccinaties, zoals het hepatitisvaccin. 'Mensen gaan ermee naar de GGD's als ze hun prik halen, maar sommige GGD's willen het niet invullen. Vervolgens bellen mensen ons voor hulp, maar wij kunnen niets doen', zegt Willeke de Groot, directeur overheid van de Staatsdrukkerij en -uitgeverij (SDU), die het boekje uitgeeft. Volgens SDU speelt dat met name in GGD-regio's Haaglanden, Drenthe en Noord- en Oost-Gelderland.

Op de vaccinatie-uitnodigingen die het RIVM verstuurt, wordt niet vermeld dat de genodigde het boekje kan meenemen.

