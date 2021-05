Coronavirus: OMT adviseert kabinet om terughoudend te zijn bij nieuwe versoepelingen

Als het zevendaags gemiddelde van het aantal ziekenhuisopnames blijft dalen, kunnen er volgende week woensdag nieuwe versoepelingen komen. Dat maakte premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdagavond bekend. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus van vandaag.

Sekswerker Moira Mona over versoepelingen: 'Eerst zien, dan geloven'

Sportscholen, attractieparken en dierentuinen mogen vanaf 19 mei open en ook sekswerkers kunnen weer aan de slag. Sekswerker Moira Mona is voorzichtig optimistisch, vertelt ze in het radioprogramma West Wordt Wakker. Ze werd naar eigen zeggen overvallen door het aangekondigde nieuws. 'Ik heb niet naar de persconferentie gekeken', bekent ze. 'Het was al eerder genoemd dat we qua versoepelingen in fase 2 zouden vallen, als de ziekenhuiscijfers het toelaten.' Echt enthousiast is Mona dan ook nog niet. 'Nee, iedereen is op zijn hoede. Het is maandag pas officieel en dan gaat het vanaf 19 mei in, moet je in een paar dagen afspraken inplannen, een ruimte regelen. Dat geeft best stress.'

Het cynisme overheerst in haar branche, zegt Mona. 'Veel mensen zitten erdoorheen, zitten in de schulden en er zijn zelfs mensen niet meer. Dat maakt het wat dramatisch en daardoor voelt het heel dubbel.' Als Mona volgende week weer aan de slag kan, is ze wel van plan extra maatregelen te treffen. 'Ik behoor zelf tot een risicogroep. Ik werk sowieso al jaren alleen op afspraak, dat verandert niet. En toen we even mochten vorig jaar, heb ik al met gezondheidschecks gewerkt. Mensen die in het buitenland waren geweest, waren sowieso niet welkom. Daar was ik heel streng in. Met de sm-sessie zoals ik ze doe, is het wel mogelijk op afstand te blijven. Zo probeer ik mezelf en mijn klanten veilig te houden. Maar laten we dit eerst maar eens laten indalen, of we echt groen licht krijgen.'

Fenny Koppen van reisorganisatie Riksja in Leiden: Eindelijk weer perspectief'

Veel mensen kunnen niet wachten om in het vliegtuig te stappen naar een warm, tropisch oord. Door de aangekondigde versoepelingen komt een vakantie in het buitenland weer een stap dichterbij. Goed nieuws voor de reisbranche, vindt ook Fenny Koppen van het Leidse Riksja Travel. 'We zijn ontzettend blij, we hebben gisteren in spanning gekeken naar de persconferentie', zegt ze in de ochtendshow West wordt Wakker bij Omroep West. 'Eindelijk weer perspectief na maanden van negatief nieuws.' De reisorganisatie staat al een poosje te trappelen om weer aan de slag te gaan en reizen uit te voeren. 'Voor de komende zomer ziet het er goed uit', aldus Koppen. 'De Spaanse eilanden, Griekse eilanden, Portugal gaan al open. Onze verwachting is dat tegen die tijd Europa grotendeels open zal zijn.'

De Leidse reisorganisatie richt zich op verre reizen en maatwerk voor de avontuurlijke globetrotter. 'Wij kunnen volledig coronaproof werken. We zijn als specialist in verre reizen op dat vlak ook wel wat gewend, als het gaat om vaccinaties en bijkomend papierwerk. Afhankelijk van hoe het er in het land van bestemming aan toe gaat, verwacht Koppens dat reizen wel eenvoudiger zal worden, zeker voor wie gevaccineerd is. De telefoon stond na het nieuws dan ook meteen roodgloeiend. Zelf heeft ze ook maar meteen twee reizen geboekt. 'Ja naar Griekenland deze zomer en in het najaar een reis naar Amerika.'

OMT: versoepelen is makkelijk, terugdraaien haast onmogelijk

Het Outbreak Management Team (OMT) waarschuwt het kabinet om terughoudend te zijn met nieuwe versoepelingen. Het terugdraaien van die versoepelingen wanneer de besmettingen toch weer op beginnen te lopen is namelijk 'haast onmogelijk.' Het OMT adviseert het kabinet dan ook om géén nieuwe versoepelingen door te voeren tenzij het zevendaags gemiddelde van het aantal opnames met 20 procent is afgenomen. Zo niet, dan kan het kabinet maandag op de 'pauzeknop' drukken.

Het OMT heeft het kabinet erop gewezen dat de druk op de zorg nog altijd hoog is, en dat nog geen sprake is van 'een evidente daling in bedbezetting.' Hoewel het OMT nu nog niet de gewenste afname zien, is er wel degelijk sprake van verbetering. Zo blijkt uit cijfers van het RIVM van dinsdag dat het aantal opnames vorige week dinsdag 22 procent lager lag dan de week daarvoor.

Directeur Thermen2-zwembaden uit Alphen verwacht drukte voor baantjes in binnenbad

Als het kabinet niet tussentijds op de pauzeknop drukt mogen de binnenzwembaden vanaf 19 mei eindelijk weer open. 'Mooi nieuws', zegt directeur Remco Pielstroom van Thermen2, exploitant van zwembaden AquaRijn en De Hoorn in Alphen aan den Rijn tijdens het ochtendprogramma West Wordt Wakker. 'Wij waren vanaf januari al open, mensen konden in het buitenbad zwemmen. Daar hebben zo velen dan ook van genoten. Ze zochten toch naar een alternatief.' De bekende 'ijszwemmer' Wim Hof bleek een goed voorbeeld voor velen in coronatijd. 'Ja, mensen wilden zo een goede start van de dag maken, dat was het leuk eraan.'

En nu mogen de binnenbaden ook eindelijk weer open, als alle lichten op groen blijven. 'De mensen en het personeel zijn blij, zeker. We plaatsen gisteren na de persconferentie meteen een bericht op social media en daar kregen we meteen veel reacties op. Fijn dat we weer open gaan en dat mensen het hebben gemist. Mensen snakken ernaar weer te kunnen zwemmen en ook het sociale eromheen, elkaar weer ontmoeten.' Het 'coronascenario' van november kan daarmee weer uit de kast. 'Het is niet nieuw voor ons, werken volgens de huidige regels. We hebben toen met dertig mensen gedraaid, met vooraf reserveren. En kinderen zwommen al binnen, dus de collega's zitten al in hun vertrouwde ritme.' Hij verwacht wel een run op boekingen voor een paar baantjes lichaamsbeweging. 'We zijn er klaar voor.'

Vaccinatieprogramma voor zeevarenden in juni van start

Half juni begint het vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Daarmee komen alle zeevarenden die werken op een schip onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer in aanmerking voor een vaccinatie met het Janssen-vaccin. Het programma wordt beheert door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KNVR). Zeevarenden hebben vanwege internationale reisbeperkingen en andere coronamaatregelen maandenlang hun werk niet kunnen doen. Door hen te vaccineren kunnen rederijen nu ook voldoen aan hun zorgplicht, zo stelt de KNVR.

In totaal worden 49.000 Janssen-vaccins beschikbaar gesteld om de zeevarenden in termijnen te prikken. Er is voor het Janssen-vaccin gekozen omdat zeevarenden vaak lange perioden niet in Nederland zijn, en daardoor moeilijk aan de wachtperiode voor de tweede vaccinatie van de andere vaccins kunnen voldoen. Inenting vindt plaats in een aantal grotere havens en op Schiphol.

Meer klachten over geluidsoverlast sinds corona

Sinds de uitbraak van het coronavirus in Nederland is het aantal klachten over geluidsoverlast forst toegenomen, zo blijkt uit een onderzoek van dataplatform LocalFocus op basis van politiecijfers. Tussen maart 2020 en februari 2021 ontving de politie ongeveer 187.000 meldingen van overlast. In dezelfde periode het jaar daarvoor waren dat er 120.000.

In alle provincies nam het aantal klachten toe. In de gemeenten Groningen, Den Helder, Zandvoort, Utrecht en Leiden was de overlast het grootst. Het ging met name om meldingen van algemene geluidsoverlast zoals herrie van buren en mensen op straat. Overlast van evenementen en horeca daalde juist.

Vakbond CNV: werkstress neemt toe door corona

Uit een onderzoek van vakbond CNV blijkt dat een toenemend aantal werkenden meer stress ervaart naarmate de coronacrisis langer duurt. 36 procent van de 2600 respondenten uit het ledenbestand van CNV geeft aan meer werkstress te ervaren. Eén op de vijf respondenten geeft aan tegen een burn-out aan te zitten. Volgens de vakbond zijn de cijfers verslechterd ten opzichte van een vorig onderzoek uit oktober 2020.

'De cijfers lopen voortdurend op. Het is wat ons betreft vijf voor twaalf', zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. 'Niemand heeft er iets aan als we straks allemaal gevaccineerd zijn, maar mentaal volledig uitgeput. Dan hebben we een nieuwe pandemie van burn-outs.' De vakbond roept werkgevers op om met hun werknemers in gesprek te blijven en voor elkaar te zorgen.

Mogelijk minder vaccins van Janssen geleverd

Door productieproblemen bij de fabriek van moederbedrijf Johnson & Johnson worden er deze maand waarschijnlijk minder Janssen-vaccins geleverd dan verwacht, zo schrijft demissionair minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Deze maand verwachtte de minister ongeveer een miljoen vaccins tegen het coronavirus te ontvangen, maar dat gaat nu hoogstwaarschijnlijk niet meer lukken. De Amerikaanse voedsel- en medicijnenautoriteit FDA heeft onlangs een fabriek gesloten waar grondstoffen voor het vaccin van Janssen werden gemaakt. Dat had onder meer te maken met de hygiëne in de fabriek.

Ondanks de tegenslagen verwacht Johnson & Johnson nog altijd de beloofde 200 miljoen coronavaccins aan de Europese Unie en IJsland en Noorwegen te zullen leveren. De EU heeft al eerder problemen gehad met vaccinleveranciers, zoals AstraZeneca. Op dit moment loopt een proces tegen die farmaceut in verband met vaccinleveringen.

Kabinet wil nieuwe bonussen voor zorgpersoneel

Het kabinet wil een nieuwe bonus geven aan alle medewerkers in de zorg, dat schrijft demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet bekijkt nu of de bonus er voor alle zorgmedewerkers komt, of alleen voor degenen die veel met corona werken. Die bonus is volgens De Jonge alleen bedoeld voor medewerkers die maximaal twee keer modaal verdienen.

Een voorstel van de ChristenUnie om de inkomensgrens voor een bonus te verlagen naar 1,5 keer modaal ziet De Jonge niet zitten. 'De gezamenlijkheid waarin alle zorgprofessionals hard werken binnen de sector vraagt om een onderlinge solidariteit. Dat brengt met zich mee dat ik een bredere doelgroep laat voorgaan op een beperkte stijging van het bonusbedrag', aldus de bewindsman.

Op 15 juni moet het loket opengaan waar zorgmedewerkers hun bonus kunnen aanvragen. Ook fysiotherapeuten en verloskundigen komen dit jaar in aanmerking voor de bonus. Vorig jaar was dat nog niet het geval. Ook schoonmakers, zzp'ers en uitzendkrachten kunnen aanspraak op de bonus maken.

