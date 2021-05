Zondag 24 graden: 'De weersomslag is spectaculair'

'Afgelopen nacht vielen er flinke buien met hagel en onweer. Even voor zes uur werd er vanuit Voorschoten ook natte sneeuw gemeld. Dat is uitzonderlijk laat in het seizoen. De temperatuur daalde er tot 1,3 graden, dat komt nog altijd door de bijzonder koude lucht vanuit de Poolstreken boven onze regio.'

Zaterdag komt er later op de dag echter aanmerkelijk warmere lucht onze kant op, verwacht Mizee. 'Dat gaat wel gepaard met regen en ook morgen overdag is het met 12 graden nog niet warm te noemen. Achter een warmtefront dat morgen in de avond passeert, stroomt de warmere lucht naar ons toe. In de nacht van zaterdag op zondag zal het met 11 tot 13 graden veel warmer zijn dan de afgelopen nachten!'

Zondag zelfs 24 graden

Zondag overdag wordt het in de middag 24 graden. In de ochtend vallen er nog wel een paar buien, maar 's middags kan de zon af en toe doorbreken. 's Avonds is er dan opnieuw kans op onweer. Volgende week blijft het dan nogal wisselvallig, maar zo koud als het de afgelopen tijd was, zal het dan niet meer worden. Overdag een graad of 16, 's nachts 7 of 8.