Peter begeleidt Noorse delegatie tijdens Songfestival: 'Een dansje toen ik werd gekozen'

Samen met vriend Gert-Jan moet Peter 24 uur per dag klaar staan om de wensen van het Noorse team te vervullen. Een aardige klus, want de Noren zijn tweeënhalve week in Nederland. 'Wij zijn eigenlijk de handen, de oren en de ogen van Noren', vertelt Peter. 'We brengen ze naar het hotel, daarna hebben we onze eerste meeting en dan horen we wat het programma is.'

Zondag in Ahoy vindt de eerste repetitie plaats. Peter zal hier ook constant bij zijn. 'We gaan met ze mee en regelen eigenlijk alles wat ze zelf niet kunnen regelen.'

'Een vreugdedansje toen ik werd uitgekozen'

Peter zegt niet de ultieme fan van het Songfestival te zijn. 'Je moet mij niet vragen wie in welk jaar het Songfestival gewonnen heeft, zo'n grote fan ben ik niet. Het gaat mij vooral om de combinatie van het festival en mijn geboortestad Rotterdam die ervoor ervoor zorgde dat ik dit graag wilde doen', vertelt Peter, die nu in Delft woont.

Het was voor Peter en Gert-Jan niet makkelijk om uitgekozen te worden. 'We hebben een echte sollicitatieprocedure moeten doorlopen om hiervoor in aanmerking te komen, ik deed een vreugdedansje toen ik werd uitgekozen', zegt Peter blij.

Een warm bad

Peter is in totaal al anderhalf jaar bezig met het Songfestival. 'Een jaar geleden dachten we dat we de host zouden worden voor de Australische delegatie, we zijn zelfs nog naar Australië afgereisd om daar de nationale finale te bekijken', vertelt Peter.

Door corona is het verhaal met Australië niet door gegaan. 'We zijn toen bij de Noorse delegatie geplaatst, en dat was vanaf dag één een warm bad, een ontzettende leuke delegatie', aldus Peter. Peter en Gert-Jan hebben de artiest ook al even ontmoet, via een Teams-meeting. 'We kunnen niet wachten om aan de slag te gaan', besluit hij.

Noorse popartiest TIX die het land zal vertegenwoordigen | Foto: Omroep NRK

Wat de deelname van TIX extra bijzonder maakt, is dat hij Tourette syndroom heeft. Hij spreekt hier openlijk over, het is de rode draad door zijn Eurovisie avontuur

