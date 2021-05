Doodsteken jongen (17) schokt Ghanese gemeenschap: 'Dit heeft impact'

Het jonge slachtoffer werd donderdag rond 20.00 uur neergestoken. Hij zakte in elkaar op de stoep van een kleermaker. 'Ik werd gebeld door iemand die zag dat de hulpdiensten zijn leven probeerden te redden. Dat maakt indruk op de gemeenschap', zegt Ampofo. 'We bidden dat de politie het onderzoek goed kan voltooien.' Dat onderzoek duurde tot diep in de nacht, pas vrijdagochtend werd de afgezette weg weer vrijgegeven.

De steekpartij vond plaats op bijna precies dezelfde plek waar eind 2019 de 20-jarige Bilal Aydin werd doodgestoken. Dit incident herinnert veel buurtbewoners daaraan. 'We zijn van slag', vertelt een medewerker van de Turkse supermarkt vrijdagochtend. 'Eerst Bilal en nu dit. Je probeert die jongens groot te brengen en dan dit.'

Steekwond onder ribben

Zijn collega en eigenaar van de winkel Ferhat Yildirim hoorde de ruzie terwijl hij achter in zijn winkel een sigaretje stond te roken. 'Ik dacht was is dit?' Toen hij naar buiten stapte zag hij het slachtoffer liggen. 'Hij was in zijn zij gestoken onder zijn ribben', Met zijn duim en wijsvinger geeft Yildirim aan hoe groot de steekwond was, enkele centimeters.

Hij besloot om doeken uit zijn winkel te halen voor het slachtoffer. 'De politie was er binnen een minuut'. Yildirim is aangeslagen door wat hij gezien heeft: 'Ik heb de hele nacht niet geslapen.'

Gillende mensen

Ook bewoners van de huizen boven de winkels kregen de gebeurtenissen mee. Een bewoonster hoorde ruzie: 'Ik hoorde mensen gillen: hé wat doe je nou?'. Eerst sloeg ze er geen acht op: 'We hebben hier altijd last van hangjongeren'. Maar toen ze besloot te kijken zag ze de politie op de stoep en de reanimatie van het slachtoffer.

Het slachtoffer wordt op straat behandeld | Foto: Regio15

Ook een andere bewoonster zag hoe de hulpdiensten hun uiterste best deden om het leven van de jongen te redden 'Hij had een groen t-shirt aan, dat was doorgeknipt. Zijn broek was helemaal bloederig.' Ze beschrijft een steekwond ter hoogte van zijn taille. Terwijl de straat zich vulde met politie, landde een traumahelikopter bij de Haagse Hogeschool. Maar de ingevlogen hulp mocht niet meer baten.

Drillrapgroepen en overlast in de wijk

Waar de steekpartij over gaat, is nog niet bekend. Een man vertelt dat de daders in een auto zijn gevlucht, maar zeker weten doet hij het niet. Veel buurtbewoners zijn aangeslagen: 'dit is toch te gek voor woorden. ' Ze verbazen zich over de jonge leeftijd van het slachtoffer. 'Dit is eng en niet goed voor de wijk'.

Veel omwonenden klagen ook over de overlast van een groep hangjongeren in het achtergelegen Schipperskwartier. De politie onderzoekt de zaak en heeft tot op heden nog niks kunnen vertellen over de aanleiding van de steekpartij. Op social media gaan geruchten rond dat het zou gaan om een ruzie tussen drillrapgroepen. Dat kan niet worden bevestigd.

Volgens vrienden zou de 17-jarige jongen Myron heten. Meerdere bronnen bevestigen dat aan Omroep West.

Meerdere aanhoudingen

Mogelijk kunnen camerabeelden uitsluitsel geven wat zich precies heeft afgespeeld. De eigenaar van een telefoonwinkel aan de Rijswijkseweg vertelde dat de recherche zijn camerasysteem meenam om beelden veilig te stellen. De winkel sloot rond 20.00 uur de deuren. 'Ik was net onderweg naar huis en heb niks meegekregen', vertelt hij.

De politie heeft drie mensen aangehouden voor de dodelijke steekpartij. De recherche heeft een aantal omstanders gesproken en uit die verklaringen kwam een mogelijk betrokken voertuig naar voren. Die auto werd vervolgens in de avond gezien op de Erasmusbrug in Rotterdam, waarna de auto gedwongen werd te stoppen. De inzittenden, een 21-jarige man uit Delft en een 17- jarige vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag gemeld bij de politie.

'Zorgwekkende trend'

'Dit is een trend die we al langer zien en die zorgwekkend is', zegt criminoloog Robby Roks van de Erasmus Universiteit. Volgens hem gaat het om een trend van verharding van een deel van de jeugdcriminaliteit. 'Het zijn jonge mensen die er niet voor terugdeinzen om conflicten te beslechten met zwaar geweld met dodelijke afloop. Daar moeten we als samenleving wel wat mee.' Wat dan? 'Het belangrijkste is om beter inzicht te krijgen in de achtergrond van het mesbezit en -gebruik.'

Een confrontatie tussen verschillende groepen uit verschillenden buurten is ook niet nieuw, zegt de criminoloog. 'De eer van de buurt verdedigen is van alle tijden. Alleen dat krijgt door het digitale tijdperk een andere dimensie. Het heeft dan overlap met muziek en social media, waardoor zo'n conflict wordt uitvergroot. Dat leidt weer tot wraakacties over en weer', aldus Roks. 'Het is ontzettend treurig dat er door dit soort incidenten zoveel levens worden verwoest', besluit de onderzoeker.