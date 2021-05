Het scenario voor ADO Den Haag? 'Negen punten pakken, zo simpel is het'

En dat is toch opvallend. Natuurlijk begint het met zelf wedstrijden winnen, maar daarnaast ben je ook afhankelijk van wat de concurrenten doen. 'Ik kan best zeggen wij moeten drie keer winnen, want dat wil jij horen', vervolgt Brood. 'Elke wedstrijd staat op zichzelf. Ik wil zondag winnen van Zwolle. Willen wij overleven in de Eredivisie, dan moeten we ook daarna het maximale resultaat halen. We willen winnen en kijken dan wel waar we eindigen.'

Maar is dat ook echt hoe Brood ernaar kijkt? Of heeft hij stiekem – net als de verslaggever in kwestie - toch een scenario in zijn hoofd. 'Nee, dat heb ik niet en dan zal ook niet gebeuren. Jij wel, maar daarom ben jij ook geen trainer', zegt Brood met een lach, die vervolgens reageert op de vraag of beide ooit tegenover elkaar staan op het veld. 'Of wij elkaar ooit tegenkomen? Dan doe ik amateur zesde klasse.'

Terug naar een scenario. Want er zijn er natuurlijk veel. Eén daarvan is dat ADO dit weekend wint van PEC en Willem II verliest van PSV. Het verschil tussen de huidige nummer 18 en 15 van de Eredivisie wordt dan drie punten. Aanstaande donderdag staan beide ploegen tegenover elkaar. ADO heeft dan de gelijkmakende beurt in handen, maar staat op doelsaldo dan nog achter Willem II. In de laatste speelronde valt dan de beslissing. In dit scenario wordt dan wel van twee nederlagen van VVV, de huidige nummer 17, uitgegaan.

'Het scenario? Naar jezelf kijken en je druk maken op dingen waar jij invloed op hebt. In deze week negen punten. Zo simpel en stom is het eigenlijk', vertelt John Goossens in aanloop naar PEC Zwolle. 'Of het realistisch is? Kijkend naar de statistieken niet, maar ik vind dat je er wel op die manier moet instaan. Het is je laatste kans. Daar moet alles voor wijken. Dat gevoel leeft ook wel in de groep.'

De huidige financiële problemen bij de Haagse club zorgde ervoor dat donderdagavond alle tankpassen van het personeel werden geblokkeerd. Het bleek van korte duur, want vrijdagmiddag bereikte de Haagse club een akkoord met de verstrekker, waardoor de blokkade er weer af ging. 'Het is van ongeschikt belang. Er zijn veel belangrijkere dingen. Dan betalen we zelf. Wij moeten gewoon zorgen voor de punten.'

Vermoedelijke opstelling

ADO Den Haag kan niet beschikken over Michiel Kramer en Vicente Besuijen, beide zijn geschorst. Ricardo Kishna trainde een groot deel van de week apart en zal ook niet aan de start verschijnen. De kans is groot dat Daryl Janmaat weer bij de selectie zit. De definitieve beslissing valt zaterdag, na de afsluitende training voor PEC Zwolle.